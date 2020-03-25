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香港今日新增24例新冠肺炎病患 大多有歐美旅遊史

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港街景。圖／取自美聯社
香港街景。圖／取自美聯社

香港今日新增24例新冠肺炎確診病例，其中19名有境外旅遊紀錄，大多是具有歐美旅遊史，香港累計確診達410例。

據港媒星島日報報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日下午表示24例新增個案中，分別是13男、11女，年齡介於11至57歲。兩人是國泰航空機師與空服員。

張竹君指出，另外無外由紀錄但確診的5人，有蘭桂坊酒吧的服務員、酒吧樂隊成員，也有現今找不到感染源頭的病患。

香港 新冠肺炎 國泰航空

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