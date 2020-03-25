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北京市列舉疫情高風險國家地區 香港被列入
北京市政府今天宣布調整新冠肺炎疫情的「高風險國家和地區」名單，新名單含25個國家和地區，除包括義大利、美國、西班牙、德國、伊朗等疫情嚴重國家外，香港、日本、新加坡也包括在內。
與上海市列舉的防疫「重點國家」名單對照，香港、日本、新加坡都是上海未列管，卻被北京市列舉的國家和地區。
北京市政府下午舉行防疫工作記者會，市政府副秘書長陳蓓宣布在會中宣布，調整「境外輸入高風險國家和地區」名單至25個國家和地區。
這些國家和地區為：美國、西班牙、英國、義大利、德國、法國、伊朗、荷蘭、瑞典、瑞士、挪威、丹麥、比利時、奧地利、葡萄牙、捷克、希臘、以色列、澳洲、加拿大、韓國、新加坡、馬來西亞、香港、日本。
北京市先前並未具體公布疫情「高風險國家和地區」名單。僅於3月3日在「加強疫情防控期間口岸入境管理工作」的通報上，將韓國、義大利、伊朗、日本4國列為「疫情嚴重國家」。
中國外交部3月17日則通報，將義大利、西班牙、法國、德國、美國、瑞士、英國、荷蘭、瑞典、挪威、丹麥、奧地利、比利時、伊朗、韓國等15國列為「高風險國家」，呼籲民眾暫勿前往。
上海市23日公布最新版的防疫「重點國家」則是：韓國、菲律賓、伊朗、義大利、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利、澳洲、馬來西亞、希臘、捷克、芬蘭、卡達、加拿大、沙烏地阿拉伯等24國。其中剔除了日本，增列了菲律賓。
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