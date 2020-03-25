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上海自貿區臨港新片區 將聘台港澳人士任陪審員

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
上海市浦東新區人民法院與上海自貿區臨港新片區管委會合作，將探索允許港澳台人士擔任人民陪審員。（取自《上觀新聞》）
上海市浦東新區人民法院與上海自貿區臨港新片區管委會合作，將探索允許港澳台人士擔任人民陪審員。（取自《上觀新聞》）

據上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》報導，上海市浦東新區人民法院25日與上海自貿區臨港新片區管委會簽署合作協議，就浦東法院司法服務保障臨港新片區發展制定多項心措施，包括：建立國際商事審判組織，探索允許港澳台人士擔任人民陪審員等。

上海自貿區臨港新片區成立於2019年8月，位於上海市的東南角臨海處，面積873平方公里，特斯拉上海超級工廠即座落在此。

浦東法院院長吳金水說，浦東法院將成立涉新片區非訴行政執行案件審查專項合議庭，將在立案、審查、調解等環節建立綠色通道，加快案件審查節奏，加強矛盾協調化解力度，縮短案件處理周期。

若當事人選擇適用外國法或國際商事規則、商事慣例，浦東法院將充分尊重，並與華東政法大學外國法查明中心、涉外仲裁機構等加強溝通合作，積極推動現有域外法查明資源的整合；組織涉新片區案件審判團隊開展專題培訓，提高法官外國法查明和適用能力。

浦東法院還將建立涉新片區案件審判專家咨詢制度，完善涉自貿及新片區審判領域專家名冊，選聘權威商貿、金融、法律等方面專家擔任諮詢專家，為依法公正審理國際商事、金融、知識產權等案件提供諮詢或論證意見，強化相關案件審判的智力支持。

臨港新片區管委會制度創新和風險防範處副處長吳群峰表示，「臨港新片區還將建立國際商事審判組織，探索允許港澳臺人士擔任人民陪審員等。」他指出，新片區將與國際慣例、規則銜接，以更好地開展跨境、離岸等國際業務。

報導稱，臨港新片區管委會下一階段還將加快推動國際商事糾紛審判組織建設，積極爭取國際知名仲裁及爭議解決機構的業務機構落戶臨港新片區，打造高水平的涉外法律服務體系，全面提升臨港新片區法治保障水平和法律服務能力，為各項改革創新任務的有序推進提供堅實的司法保障。

上海自貿區 司法 新媒體

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