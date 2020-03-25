習近平1天致電英、法、埃領袖 控疫獲讚「堅強有力」

在北京戰「疫」時刻，中國國家主席習近平23日分別與法國總統馬克宏、英國首相強生、埃及總統塞西通電話。這也是習近平近期與馬克宏第三次通話、與強生第二次通話。對於中國短時間內控制住疫情，三國領袖都表示高度讚賞，英方表示正研究借鑑中方經驗，塞西則讚揚習近平的「英明領導是堅強有力的。」

新華社報導，在與馬克宏的通話中，習近平表示，1月以來與馬克宏三次通話，充分體現出高度互信以及中法關係的高水平。中方願繼續向法方提供力所能及的支持和幫助，強調「共同幫助非洲國家做好疫情防控，努力打造衛生健康共同體」。

馬克宏回應，對於中國在短時間內有效控制住疫情，表示高度讚賞，由衷感謝中方提供的寶貴支持和幫助。

馬克宏說，法方願同中方攜手戰勝疫情，應對疫情給世界經濟帶來的衝擊。

習近平與強生通話時，中國政府高度重視保護海外中國公民身體健康和生命安全，希望英方採取切實有效措施，維護好在英中國公民特別是留學生的健康安全和正當權益，並專門強調「加強宏觀經濟政策協調，穩市場，保增長，保民生，確保全球供應鏈開放、穩定、安全。」

強生表示，中國政府和中國人民經過艱苦努力和巨大付出，防控疫情取得了不起的成就，英國疫情形勢嚴峻，英方正在研究借鑑中方有益經驗，採取科學有效防控措施，期待與習近平保持密切交往，疫情過後早日訪華，共同推動英中關係發展。

習近平與塞西通話指出，事實再次表明，人類是休戚與共的命運共同體。各國必須團結合作，共同應對。中國將同各國一道，基於人類命運共同體理念，加強國際防疫合作。埃及當前也面臨抗擊疫情的緊迫任務，中方願同埃方及時分享疫情信息、防控救治經驗、醫療研究成果，提供醫療物資。

塞西表示，中國抗擊疫情取得了積極進展，這再次證明習近平的英明領導是堅強有力的。埃方感謝中方提供的支持和幫助，相信通過共同抗擊疫情，埃中兩國友好關係將更加深入。