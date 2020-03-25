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外媒「中秘」遭連坐 三美報社籲北京撤驅逐令

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 《紐約時報》、《華盛頓郵報》與《華爾街日報》周二 (3月25日) 史無前例針對中國外交部宣布驅逐13名美籍記者的消息，一同發布了一則公開聲明，呼籲中國政府撤銷該決定，並減少對其境內獨立媒體機構的打壓。

這三間美國報社的發行人透過聯合聲明表示，在新冠疫情肆虐全球的前提下，最重要的是從全球疫情的中心提供准確的深度報導，並透過這些報導提供讀者與疫情相關的信息與見解。

他們寫道：「然而，在這個全球災難正在發生的同時，中國政府決定驅逐在我們3間報社工作的美籍記者。這個舉動顯然是中國對美國限縮中國官媒在美聘用的中籍員工人數一事，所做出的回應。我們對此提出強烈抗議，尤其當全球在新冠疫情中，需要可靠的訊息與新聞來控制疫情。」

3間報社發行人透過聲明說，他們強烈呼籲中國政府改變他們驅逐美籍記者的決定，並停止打壓中國境內的獨立媒體機構。他們重申：「媒體已在中美外交角力中，受到連帶傷害，這也表示全球在新冠疫情快速傳播的關鍵時刻，被剝奪取得重要訊息的權利。」

聲明表示，中國、美國與全球都受益於這些美籍記者的中國報導，而在中美激烈競爭的前提下，新聞能透過提供領袖與人民重要訊息，來協助建立一個強大與有自信的社會。他們寫道：「毫無疑問的，我們相信讓這些記者繼續在中國從事新聞工作，是符合中美兩國人民與領袖的最大利益的。」

外媒中籍員工工作許可遭吊銷

事實上，中國政府除了宣布驅逐13名替三間美國報社工作的美國記者外，他們也撤銷了替4間美國媒體工作的中籍員工的工作執照。熟知詳情的消息人士向德國之聲證實，北京外交人員服務局上周三 (3月18日) 告知兩名《紐約時報》的中籍員工、一名《華爾街日報》的中籍員工與一名《美國之音》的中籍員工，他們的外媒工作許可已被吊銷。

根據規定，中國人民雖然不能擔任外國媒體的記者，但他們能夠在外國媒體擔任研究員或新聞助理的角色。雖然外國媒體可以自行聘用中籍員工，但他們的工作合同與保險都是由北京外交人員服務局管理。

一名曾在美國媒體工作的中國人在傳出北京吊銷外媒中籍員工的工作許可後，於微信上發表文章，分享了在中國替美媒工作的經歷。他表示，外媒的中籍員工不允許單獨出差，也很難在外媒中獲得升職或者調動。然而，這些中籍員工在外媒的選題、采訪與編輯的流程中都扮演非常重要的角色。

他寫道：「大部分老外記者都是在某國外派幾年後，再空降中國，做滿五年之後再去別的國家。這些人從語言、文化、人脈各方面都需要中秘提供最根本的幫助和指導。他們本質上就是記者。」

這個作者也寫道，由於外媒的報導時常涉及敏感話題，所以中籍員工也常被身邊的人質疑他們是否為「漢奸」。然而對許多在外媒工作的中國記者來說，他們的理想是報導一個「真實、復雜的中國」。

他寫道：「我們相信更透明的社會才健康的，我們也都是希望這個國家能更好，人民能夠生活得更幸福、更有尊嚴。而一個健康的社會不應該只有一種聲音。 當社會沒有權威的媒體，需要各種自媒體發聲的時候，那麼就恰恰是謠言漫天的時候。」

本文章由德國之聲授權提供】

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