港府禁酒令惹反彈 業界底線：停市2周

港府擬修法頒布「禁酒令」，限制全港8600間頒有酒牌的餐廳及酒吧停售酒精飲品，引發業界極大反彈；酒吧業協會要求港府加入「日落條款」，最多只禁售14天，並須出錢補貼業界，倘港府毫不讓步，不排除有工業行動或提出司法覆核。另外，大型連鎖快餐店麥當勞防疫先走前一步，率先宣布今天起每天傍晚6時後，不提供堂食，只設外賣。

明報報導，特首林鄭月娥昨日見記者時稱，立例一事願聆聽社會及業界意見；行政會議成員林正財也稱，政府願在可行情況下調整。他解釋，當初提出禁酒建議主要是針對因喝酒而聚集、增加交叉感染風險的行為，而這手段是最快亦較有效；不過若社會能提出更有效的方法，政府會參考。他補充，疫情變化大，務必要短時間內有結論，再拖對抗疫不利。

據報導，酒業及飲食界目前主要有三類意見，包括酒吧業協會提出的「日落條款」方案，酒吧業協會副主席錢雋永稱，業界初步「底線」是，禁售酒只能實施14天，14天後檢討需否再續；政府另須補貼受影響商戶，如參考英國代企業向員工支付最多八成薪金；香港酒類行業協會會長何耀康則建議，政府應先以行政手段規管食肆，如要求座位保持適當距離、限制食客人數等，最後關頭才考慮立法。

不過，亦有飲食界要求港府用「最辣手段」，在有補貼的前設下，要求所有食肆停業兩周，中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，這樣做才能徹底遏止疫情。他說飲食界去年生意額約1100億港元(約142億美元)，一半支付租金、人工，兩周開支約20億港元(約2.5億美元)，認為政府「付得起」。

另據文匯報報導，正當酒吧業界吵嚷不休之際，不少食肆餐廳已自行加強防疫，其中麥當勞率先宣布，自今天開始至4月7日，傍晚6時起至午夜12時不提供堂食，只設外賣及麥麥送服務，該時段的麥麥送服務會免運費。

此外，荃灣區亦有餐廳暫停營業，只做外賣。負責人指，自取外賣也好、手機應用程式(App)叫外賣也好，這可以減低傳播機會。深井亦有火鍋店因應疫情，外賣自取可享九折優惠。