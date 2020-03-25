港媒文章：「中華民國台灣」是新版本的兩國論

香港中評社今（25）日刊登「北京來論」文章指出，民進黨當局自我膨脹，覺得以「中華民國台灣」包裝偷渡台獨的時機已到。

文章指出，2016年民進黨當局再度掌權後，拒不承認九二共識，表面上標榜所謂的維持現狀，實則推行柔性台獨、漸進台獨、曲線台獨，在文教、社會領域大搞「去中國化」，導致兩岸關係急轉直下。

文章稱，去年以來，民進黨當局變本加厲，借香港事態大肆歪曲一國兩制、兩制台灣方案，抹黑大陸、煽動敵意對抗，借反滲透法製造綠色恐怖，屢有得手，自鳴得意，以為有美國反華勢力背後撐腰，台獨迷夢就可以變為現實。

文章指出，民進黨當局近來炒作「中華民國台灣」論，其盤算是把中華民國與台灣「融二為一」，自然割斷台灣與大陸的地理、法理聯結，並且利用民眾對中華民國的情感想像，把台灣一詞從純地理概念悄然升格為「具有國名意義的政治符號」，其實質是企圖改變兩岸同屬一中的事實，是新型版本的兩國論、一邊一國論。

文章強調，「中華民國台灣」論以中華民國之名，行台灣獨立之實，更具有隱蔽性、迷惑性、欺騙性。

文末表示，民進黨當局精心炮製台獨怪胎，後果嚴重。大陸對「中華民國台灣」論調內在面目洞若觀火、了然於胸。不管民進黨當局如何誤判形勢，操弄民粹，推波助瀾，夾帶私貨，甚或跨出逾越大陸底線的一步，都將遭到堅決反擊，依法嚴懲。