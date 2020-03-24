陸委會：中共在防疫合作上刻意升高對立

針對中共國台辦對台美合作防疫發表不當言論，大陸委員會24日表示，台灣不屬於中華人民共和國，世界上沒有中方所謂的「中國台灣地區」，北京當局沒有認清中華民國存在的事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

陸委會強調，台灣有權利與世界各國合作防疫，有能力也有意願對包括中國大陸在內的國際社會作出貢獻，但絕不因對岸恫嚇而退縮。中共除了罔顧台灣2,300萬民眾健康權益、百般阻撓我參與國際組織，近期更加大政軍威脅，表達嚴正不滿。這些作為無法掩蓋其內部治理缺失所造成的全球危機；防疫沒有政治疆界，而「一中原則」也不是健康安全的藥方。

中共國台辦發言人朱鳳蓮24日下午透過新聞稿宣稱，台美發布防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局借新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到「挾洋自重」和中國大陸搞對抗的錯誤道路上。

朱鳳蓮宣稱，台灣和美國的關係必須在「一個中國」原則下處理。中共堅絕反對台美之間任何形式的官方往來。