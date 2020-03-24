陸罵台挾洋自重 陸委會：沒有認清中華民國存在的事實

我外交部和美國在台協會日前發表「台美防疫夥伴聯合聲明」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，這是民進黨當局「挾洋自重」，並和大陸對抗；陸委會晚間則回應，北京沒有認清中華民國存在事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

陸委會晚間發布新聞稿，指出台灣有權利與世界各國合作防疫，有能力也有意願對包括中國大陸在內的國際社會作出貢獻，但絕不因對岸恫嚇而退縮。

陸委會指出，中共除了罔顧台灣2300萬民眾健康權益、百般阻撓我參與國際組織，近期更加大政軍威脅，我方表達嚴正不滿。這些作為無法掩蓋其內部治理缺失所造成的全球危機；防疫沒有政治疆界，而「一中原則」也不是健康安全的藥方。