快訊

日相安倍和國際奧會達成共識 東京奧運將延後一年

陸罵台挾洋自重 陸委會：沒有認清中華民國存在的事實

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。圖／取自聯合報資料庫
陸委會發言人邱垂正。圖／取自聯合報資料庫

我外交部和美國在台協會日前發表「台美防疫夥伴聯合聲明」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，這是民進黨當局「挾洋自重」，並和大陸對抗；陸委會晚間則回應，北京沒有認清中華民國存在事實，更在防疫合作上刻意升高對立、無的放矢，才是與台灣人民對抗。

陸委會晚間發布新聞稿，指出台灣有權利與世界各國合作防疫，有能力也有意願對包括中國大陸在內的國際社會作出貢獻，但絕不因對岸恫嚇而退縮。

陸委會指出，中共除了罔顧台灣2300萬民眾健康權益、百般阻撓我參與國際組織，近期更加大政軍威脅，我方表達嚴正不滿。這些作為無法掩蓋其內部治理缺失所造成的全球危機；防疫沒有政治疆界，而「一中原則」也不是健康安全的藥方。

陸委會 台灣人 北京

延伸閱讀

影／中職官辦熱身賽最終場 場邊工作人員備戰防疫

籃籃與浩角翔起複製韓劇防疫版　大喊男主角是我的菜

居家檢疫者趴趴走 雲縣府安置防疫旅館

台美簽防疫聲明 中共罵台灣挾洋自重

相關新聞

蘇貞昌稱陸隱瞞疫情 中共國台辦：蘇式謊言

針對行政院長蘇貞昌稱，如果中國一開始能夠不隱瞞疫情，世界早一點獲得警告，就不會危害的這麼厲害。中共國台辦發言人朱鳳蓮今天...

台美簽防疫聲明 中共罵台灣挾洋自重

我外交部和美國在台協會日前發表「台美防疫夥伴聯合聲明」。中共國台辦發言人朱鳳蓮24日宣稱，這是民進黨當局「挾洋自重」，並...

犧牲人肺拚復工 港媒揭大陸濫建燃煤電廠救經濟

如何挽救因管制疫情導致的經濟慘淡，香港英文報刊南華早報23日報導，中國計劃砸巨資推振興方案，當中包括大舉濫建燃煤電廠，環...

批官員只顧甩鍋 武漢作家方方：所有疑問無人回應

當部分中國官員忙著將新冠漢肺炎疫情歸咎美國之際，武漢作家方方發文說，從疫情通報到封城，官方留給外界許多疑問，但是幾乎所有疑...

上海虹橋機場25日起 暫停國際、港澳台進出港航班業務

上海市今（24）日宣布，明（25）日零時起，上海虹橋機場暫停所有國際、港澳台的進出港航班業務，並將虹橋機場此前所有國際、...

大陸維權律師組法律顧問團 助新冠肺炎受害者索賠

綜合外電報導，由中國維權律師組成的「新冠肺炎索賠法律顧問團」近日宣布為所有在疫情期間被侵權的案例提供免費法律服務。聲明直...

樂山大佛、峨眉山迎客來 關58天的北京動物園也開了

關閉58天後北京動物園也於23日起迎客。

與醫護合照 河北領導「搶鏡」挨轟

領導站在鏡頭前，醫護站在領導身後—一張被冠名為「河北唐山開灤總醫院領導集體搶鏡」的圖片昨天引起網路熱議。該醫院宣傳部相關人員稱，圖片拍攝地是隔離點，按規定，領導不能上台階，醫護不能下台階，所以才出現如此站位。

太「疫」外！ 周一上班日 北京車龍綿延數百米

新冠肺炎疫情至今，各地陸續復工，北京昨天（周一）上班車龍綿延數百米。

怨中國隱匿疫情 土耳其學生索賠

新冠肺炎在全球蔓延，有土耳其學生致函中國大使館要求索賠。

大陸多城市砸億元消費券 轉入支付寶帳戶

為刺激消費，拉動經濟增長，大陸城市用支付寶發放消費券。據悉，3月26日起，廣西將通過支付寶發放總額人民幣億元消費券，鼓勵...

輸入個案急升 香港封關14天 從中澳台入境強制檢疫2周

香港終於實施嚴厲的封關措施，明天凌晨起，從海外國家或地區（不含中國大陸、澳門、台灣）抵港的非香港人，不准入境，措施生效為期14天。由中國大陸、澳門、台灣入境的香港人及非香港人，均要接受14天強制檢疫隔離。

熱門新聞

武漢4月8日解除封城！湖北明起恢復對外交通

正妹護理師殺醫生 「熟肉片」沖不掉堵排水孔案情才曝光

大陸口罩產能 將達日產2億片

中共駐美大使：稱病毒來自美軍太瘋狂

上海虹橋機場25日起 暫停國際、港澳台進出港航班業務

疫情輪流燒 中國復工人回來訂單卻沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。