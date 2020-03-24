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台美簽防疫聲明 中共罵台灣挾洋自重
我外交部和美國在台協會日前發表「台美防疫夥伴聯合聲明」。中共國台辦發言人朱鳳蓮24日宣稱，這是民進黨當局「挾洋自重」，並和大陸對抗。
朱鳳蓮透過中共國台辦的新聞稿稱，台美發布防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局借新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到「挾洋自重」和中國大陸搞對抗的錯誤道路上。
朱鳳蓮表示，支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅絕反對藉機搞「台獨」或打「台灣牌」，搞一些多此舉的小伎倆。台灣和美國的關係必須在「一個中國」原則下處理。堅絕反對台美之間任何形式的官方往來。
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