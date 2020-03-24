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武漢將解除封城 陳時中：滯留國人可返台 須落實居家檢疫

怨中國隱匿疫情 土耳其學生索賠

世界日報 / 中國新聞組／北京24日電

新冠肺炎在全球蔓延，有土耳其學生致函中國大使館要求索賠。

中央社報導，「不知延到何時能畢業、房租繼續付、社交生活中斷」，土耳其大學生切利克巴什上周致函中國駐土耳其大使館，要求中國政府承擔隱匿武漢肺炎疫情的責任並「賠償」。媒體披露後，許多土耳其學生也打算提筆要求中國賠償。

切利克巴什（Cagatay Orkun Celikbas）說：「這病毒源自中國武漢。新聞說他們一開始隱匿疫情，害得全世界受罪。我想他們得負起責任。」

22歲的切利克巴什就讀土耳其西北部艾斯基瑟希（Eskisehir）的國立安納杜魯大學（Anadolu University）傳播設計與管理系大四，本來計畫今夏畢業後應徵電視台記者工作，準備邁出的人生新階段，現在卻被疫情徹底打亂。

戴口罩和橡膠手套「全副武裝」的切利克巴什22日說：「我現在像遭到囚禁一樣，不能夠外出、社交疏離，而且什麼也不可以碰觸，生怕遭到感染，學業也被迫延宕。這讓人抓狂，簡直要發精神病了。」

切利克巴什說：「我本來今年該畢業，若疫情持續下去，不知道能不能畢業。這不是我自己造成的，人生遭逢如此衝擊令人心煩。」他強調，李文亮醫師「吹哨」竟遭訓誡，終致疫情難收拾而貽害全球，「中國當然得負責」。

他於18日致函中國大使館，要求「賠償」。這封信提到：「源自於中華人民共和國武漢市的2019冠狀病毒疾病疫情爆發且蔓延到我們國家後，國家採取一連串防疫措施。這些措施影響到我的家庭，我必須遠離社交生活長達三周。這段期間學校停課，我進行居家隔離卻須繼續支付房租。」

信中表示：「這段期間造成我的金錢和精神損失，我認為貴國政府應該負責。我請求貴國政府支付這段期間所衍生的房租費、心理諮商費及相關教育等費用。」

這封信受到媒體關注，社群媒體上已有數千人給他按讚鼓勵、留言支持並轉發相挺。

網友@nilomm說：「改稱為中國病毒。」@Turan Gafarli表示：「訴求非常有理。提交到聯合國的層級，該要求中國賠償，不給就杯葛。」網友@AkEl_Saruman指出：「完美倡議，若真主應允，盼成全國性運動，希望所有公民廣傳。北京政權該賠。」

疫情 土耳其 社交

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