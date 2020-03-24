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太「疫」外！ 周一上班日 北京車龍綿延數百米

世界日報 / 中國新聞組／北京24日電
北京上班日，車龍長數百米。 中新社
北京上班日，車龍長數百米。 中新社

新冠肺炎疫情至今，各地陸續復工，北京昨天（周一）上班車龍綿延數百米。

新京報報導，昨天早上，不少上班族打開導航地圖後發現，一些環路和聯絡線已經堵成了「紅色」。隨著復工企業的增多，北京的早高峰交通再次面臨擁堵考驗。截至早上8時45分，北京交通指數已達到8.0，屬於嚴重擁堵級別。

昨天早上8時30分左右，東三環雙井橋區廣渠路西向東方向的車隊已經從雙井橋排到了西邊的下一個路口，綿延數百米。在三環主路上，擁堵情況更加明顯，站在過街天橋上俯瞰，北向南方向的道路稍微暢通，而南向北方向的路面上各類機動車則擁擠到「完全不動」，只要是匯入主路的岔道處都排起長隊。

據北京市交通委官網發布的交通指數顯示，截至昨早8時45分，北京交通指數已達到8.0，屬於嚴重擁堵級別，特別是二環內、三環內的道路。從具體路段上看，東西二環、東三環、北四環、京通快速路、京藏高速進京方向都處於嚴重擁堵狀態，幾乎是恢復到了疫情前的情形。

東三環主路上，南向北方向道路內各類機動車擁擠到「完全不動」。

據北京市交管局發布的本周出行提示介紹，目前北京工作日尾號限行措施暫未恢復，早晚高峰車流量逐步回升，城區交通壓力較大，環路、聯絡線車流明顯增多，部分路段出現短時車流集中的情況。周一早高峰交通壓力尤為突出。下周行駛緩慢路段會進一步增多，影響範圍增大。

北京 疫情 新冠肺炎

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