與醫護合照 河北領導「搶鏡」挨轟

領導站在鏡頭前，醫護站在領導身後—一張被冠名為「河北唐山開灤總醫院領導集體搶鏡」的圖片昨天引起網路熱議。該醫院宣傳部相關人員稱，圖片拍攝地是隔離點，按規定，領導不能上台階，醫護不能下台階，所以才出現如此站位。

上游新聞報導，網傳圖片顯示，河北唐山飯店大門前，16人在合影。8名身穿便服的領導站在台階下第一排；8名身著紅色護理服的醫護人員站在台階上第二排，位於領導們的身後。基於上述拍攝角度，領導成了主角，醫護人員成配角。網友戲稱，「還以為是8名領導凱旋回家」。

據報導，開灤總醫院一名工作人員表示，站在前排的8人確實是醫院領導和相關科室負責人。

這張照片最先出現在河北唐山開灤總醫院的微信公眾號上。3月20日，該公號發表題為《春已至，英雄歸！開灤總醫院8名馳援武漢勇士今日凱旋！》文章。

上述文章寫到：3月20日上午8時30分，載有第二批返冀援鄂醫務人員的航班從武漢起飛，其中包括我院馳援武漢抗擊疫情的全部8名勇士。開灤總醫院黨委書記、院長高競生等院領導、相關部門負責人以及部分醫院員工前來迎接勇士們歸來。市委市政府歡迎儀式結束後，高競生首先向我院8位援鄂「巾幗英雄」轉達了開灤集團公司黨政的慰問和關心。

開灤總醫院宣傳部相關工作人員表示，按照相關規定，該院8名馳援武漢的勇士需要在唐山飯店接受14天隔離。隔離點內的人不能隨意外出，隔離點外的人不能隨意進入，台階剛好是分界點。「拍照時，領導們知道勇士是主角，他們是配角，可要守規定不能上去，只好這樣站位，大家別誤解」。