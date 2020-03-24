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樂山大佛、峨眉山迎客來 關58天的北京動物園也開了

世界日報 / 中國新聞組╱北京24日電
樂山大佛、峨眉山景區恢復開放首日，樂山出動三千多警力護航 中國新聞社
樂山大佛、峨眉山景區恢復開放首日，樂山出動三千多警力護航 中國新聞社

中國疫情減緩，四川省樂山市樂山大佛、峨眉山景區23日恢復開放。八達嶺長城景區將於24日恢復對外開放，每天遊客流量將控制在1.95萬人次以下。此外，關閉58天後北京動物園也於23日起迎客。

澎湃新聞報導，樂山大佛、峨眉山景區23日重新開放。樂山市公安局旅遊警察支隊、大佛景區分局、峨眉山景區分局全警動員，全力護航景區恢復開放。

當日，樂山市公安局共出動旅遊警察3000餘人、各類警用車輛上百台，開展景區安全和秩序維護、道路交通疏導和安全維護、中心城區治安防控等相關工作，大佛景區公安分局、峨眉山景區公安分局還在景區設立治安執勤和「情繫遊客」服務點30餘個。

北京晚報報導，受疫情影響曾關閉的八達嶺長城景區24日起每日9時至16時恢復開放，範圍為八達嶺長城北六樓至南五樓半，八達嶺長城其他區域、水關長城、古長城、中國長城博物館，以及景區內索道、滑車等設施暫不開放。

自23日起，遊客可透過網路實名制方式預約門票。

為避免遊客流線交叉、人群聚集，八達嶺長城景區將實行分流式單向循環遊覽路線。遊客可選擇「關城入口—北六樓—北城應急疏散通道—關城東平台出口」和「關城入口—南五樓半（貴州碑亭）—南城應急疏散通道—關城團隊出口」兩條單向循環遊覽線路，飽覽八達嶺長城壯麗風光。

為保障遊客身體健康，因未佩戴口罩、未攜帶身分證、未出示「健康碼」或相關健康證明等原因無法進入景區的遊客，需自行離開，購票費用可從原渠道退回。

針對在此次疫情中做出巨大貢獻的醫務工作者，八達嶺長城景區也給出免票的優惠政策。

另據北京日報客戶端報導，從23日開始，北京動物園恢復開放室外公共遊覽區域，遊客需至少提前一天網路預約購票，若在園遊客量接近往年平日瞬時承載量的30%，公園將適時暫停遊客入園。

58天沒有跟遊客見面，動物們的表現各不相同，有的興奮，有的含蓄。

北京動物園副園長張成林說：「雖然這麼久沒開園，但其實動物們一切如常，不太會因為獸舍外遊人突然增加而表現出異常。」

長城 北京 公安

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