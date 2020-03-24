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大陸多城市砸億元消費券 轉入支付寶帳戶

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸多城市決定發放消費券刺激短期經濟。圖為青島城陽區體育消費券。圖／搜狐網
大陸多城市決定發放消費券刺激短期經濟。圖為青島城陽區體育消費券。圖／搜狐網

為刺激消費，拉動經濟增長，大陸城市用支付寶發放消費券。據悉，3月26日起，廣西將通過支付寶發放總額人民幣億元消費券，鼓勵消費者。之前，南京、合肥、浙江、濟南等多地也先後宣布將發放消費券。

網易財經報導，專家分析，各地疫情情況和經濟水平的差異，決定發放消費券通常只能是因地施策。消費券對短期消費刺激，但非長久之策。當務之急是避免中小企業破產，需通過減稅降費等方式解燃眉之急。

消費券，為政府發送紅包給市民，限定消費領域和時間，通過「你花錢，政府和你一起買單」的方式，來刺激居民的消費欲望和購買力，拉動經濟增長。

3月13號，南京率先推出包括餐飲、體育、圖書、鄉村旅遊等七大類總額度人民幣3.18億元的消費券。其中餐飲等四類消費券通過App預約後抽籤領取，面額分為人民幣100元與50元兩種，抽中後轉入支付寶卡包，在結帳時使用。

除了南京，寧波、濟南等城市也向市民發放文化和旅遊消費券，深圳市羅湖區計畫在4月至6月首期安排人民幣5,000萬元促消費資金，其中3,000萬元將直接以消費券的形式發放給市民。此外還有省級政府參與，例如浙江省將推出總價達人民幣10億元的文旅消費券和1億元的文旅消費大紅包。

早在2月初，香港就有過類似的措施，向18歲或以上香港永久性居民發放港幣1萬元，以鼓勵帶動本地消費、紓緩市民的經濟壓力。這也是時隔九年後，香港特區政府再次向全民發送紅包。

消費券 人民幣

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