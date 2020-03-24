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兩岸交流加深依賴？蘇貞昌：厝邊互相 看對誰比較好

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨政府上台後兩岸關係陷入停滯，台灣基進立委陳柏惟今在立院質詢時主張，兩岸未來若增加交流會導致同化，讓台灣無法擺脫對大陸依賴。行政院長蘇貞昌回應，只要不影響國家安全，不要被對方吃掉，「厝邊互相，對兩國人民也好」。

蘇貞昌表示，美國與蘇聯在冷戰時期對戰成那個樣子，兩國還是有熱線，現在「中國是一個國，我們也是一個國」，「我不贊成兩岸不往來，我們旁邊一個這麼大的國家，市場這麼大，跟他們往來我們也有賺錢」。

蘇貞昌說，過去立委還有從中國來的、海外產生的，現在113個立委就代表這個國家，「選區加起來就是我們的國土」，跟以前不同。

蘇貞昌指出，共產黨統戰就是那樣，這次台灣新冠肺炎防疫做得很好，台灣模式愈做好世界愈看到台灣，也不會把兩岸混一起；兩邊比起來，「我們要對自己有信心，但也不要惹他」。

蘇貞昌說，兩岸要互惠互利、互相尊重，交流看對誰比較好，「不擔心我們的人會跑掉，過去去做生意的人現在一直跑回來」。

陸委會主委陳明通則說，兩岸開放交流後很難關起來，愈交流也能讓台灣人民眼睛愈亮，不交流才會有誤會；交流「不用擔心魂魄會因此被勾走」，像這次防疫台灣做的比對岸好，「交流比拚看看才會知道他是神仙還是老虎」。

陳柏惟質詢過程還拿出大陸五星旗與「台灣獨立」旗，分別問蘇貞昌這兩枝旗是內政還是外交管的？蘇貞昌回應，五星旗「這枝中國的」，這在政府主管叫兩岸，「但這跟我們不同國」；「台灣獨立」旗則是「我們自己國家的」。

蘇貞昌 陳柏惟 五星旗

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