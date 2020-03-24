澳門加強防疫 全面禁止外國人入境
繼香港之後，澳門當局今天同樣宣布多項入境防疫措施，包括全面禁止外國人入境。中國大陸、香港、台灣居民入境前14天內，曾經到過外國的，也禁止入境。
澳門行政長官賀一誠早上公布，相關措施自25日凌晨起實施，具體如下：
一、禁止外國人入境。
二、中國大陸、香港、台灣居民入境前14天內曾經到過外國的，禁止入境。
三、澳門居民可以入境，但入境前14天內曾經到過外國、香港、台灣的人，入境後要接受14天指定地點的醫學觀察。
四、大陸、香港、台灣居民入境前14天內曾經到過香港、台灣的，可以入境，但入境後要接受14天指定地點的醫學觀察。
五、大陸、香港、台灣居民入境前14天內未曾到過外國、香港、台灣的，可以入境，但如果來自2019冠狀病毒疾病高發地區的，入境後須接受醫學檢查。
六、入境前14天內曾經到過湖北省的非澳門居民，或曾經到過大陸的外僱，在取得沒有感染肺炎的醫生證明後，方可入境。
香港行政長官林鄭月娥昨天也公布了類似入境防疫措施，並自週三凌晨起實施。
澳門的防疫工作一直被外界高度肯定，本月初當地只有10宗確診個案。但在過去一週，當地輸入個案突然增加，令累計個案急增至25宗。
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