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台商評估設立海外貿易公司 別忘了澳門

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良。照片／資誠提供
資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良。照片／資誠提供

國際市場動盪，近期有台商考慮設立海外貿易公司，資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務會計師段士良今（24）日表示，澳門稅率低、無外匯管制、人民所得水準高等因素可列入選項之一。

隨著BVI與開曼群島對於經濟實質的申報時程迫近，不少公司考慮改以香港或新加坡作為海外新的貿易公司，不過因為香港反送中事件對投資的不利負面影響，近期有公司思考在稅率更低的澳門設立海外貿易公司。

段士良稱，澳門的好處是無外匯管制、政治安定、人民所得水準高、稅負低廉，早年確實有台商使用，但後來因為其離岸業務免稅的規定宣布在2021年停止，而香港除維持離岸業務免稅外，在人才、貨物中轉及金融業務的便利都勝過澳門，較少台商會評估在澳門設立海外貿易公司。但若台商在香港也決定要設立實質並依法繳稅，那澳門更低的稅率或許也可以是列入評估的選項之一。

不過，段士良也提醒，台商千萬不要只是因為低稅率或免稅就決定設立海外貿易公司，因為與該海外貿易公司做交易的關聯企業所在國，還是會檢視海外貿易公司所留的利潤與在集團價值鏈上所承擔的功能與風險是否匹配。

資誠聯合會計師事務所兩岸稅務服務副總經理徐丞毅分析，台商集團企業在設立新的海外貿易公司時需要搭配集團價值鏈的定位，並考量五大因素：一、營商環境。例如是否有外匯管制、公司設立是否便利、政治穩定性、對外國人的友善度、海空運輸基礎是否發達。二、組建銷售團隊的可行性。包括業務人員居住意願、集團海外經營的管理系統能否對接、集團內供應鏈協作便利性等。

三、實質營運建置成本。包括當地行政人員招聘、員工保險與薪資、辦公室租賃、後勤系統建置成本等。四、租稅協定網絡是否健全。健全的網絡將有助於將低扣繳稅率，避免重複課稅。而完整網絡也意味著對接國際反避稅的力度。五、所在國租稅是否具有吸引力。除了比較各國名目的企業所得稅率外，還要考慮投資的產業或項目是否享有優惠稅率。對於員工實質稅率與付匯到境外的扣繳稅率也是關鍵。

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