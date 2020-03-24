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入境虛報住址 男逃「疫監」首被控
香港自上月初頒布《若干到港人士強制檢疫規例》生效後，首宗涉嫌違反檢疫令的香港男子昨日提堂。案情指，31歲被告成見恭介涉嫌從內地入境時，故意向護士虛報其接受檢疫的地址。被告昨否認控罪，裁判官考慮他居無定所，下令將他還押至本月30日再審。
大公報報導，被告成見恭介昨日被押解到屯門法院應訊時，其口罩不時滑下，未蓋好鼻，更一度嘗試拉低口罩講說話，被庭警制止。被告的名字雖似日本名，但他持有香港身份證，其英文名串法為SING KIN Kung Kai，在港居無定所。
報導指出，控方對成見恭介控以一項「向獲授權人員提供虛假資料」罪，指控他3月8日在深圳灣口岸港方口岸區入境大堂，故意向護士提供虛假資料，即接受檢疫的地址。此罪名一經定罪，可處罰款2萬5000港元及監禁6個月。
據了解，被告於前日中午離境時被捕。成見恭介昨日並無律師代表，他否認控罪。
41人違檢疫令 5送檢疫中心
另據文匯報報導，港府本月19日實施新措施，規定多個國家及地區入境的人必須佩戴「居安抗疫」的電子監察手帶接受家居隔離檢疫14天。警方在過去多日揭發41人違反檢疫令，當中5人已被送往檢疫中心，另外36人則被發出通緝令。
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