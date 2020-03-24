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輸入個案急升 香港封關14天 從中澳台入境強制檢疫2周

世界日報 / 特派員李春╱香港24日電
香港封關！14天禁止入境。 香港中國通訊社
香港封關！14天禁止入境。 香港中國通訊社

香港終於實施嚴厲的封關措施，明天凌晨起，從海外國家或地區（不含中國大陸、澳門、台灣）抵港的非香港人，不准入境，措施生效為期14天。由中國大陸、澳門、台灣入境的香港人及非香港人，均要接受14天強制檢疫隔離。

特首林鄭月娥昨天在記者會上說，在過去的周末，海外國家新型肺炎疫情更嚴峻，香港輸入個案急升，亦出現社區感染群組，按照一直處理疫情的迅速應變方針，採取加強的防疫抗疫措施，進一步防止移入個案，盡量切斷病毒在全球及香港境內的傳播鏈。

香港封關，14天禁止入境。 香港中國通訊社
香港封關，14天禁止入境。 香港中國通訊社

林鄭此宣布採取加強版防疫抗疫的四項措施，首先就是由明天凌晨起，所有非香港居民從海外國家或地區乘飛機抵港，將不准入境，為期14天；從中國大陸、澳門、台灣入境的非香港居民，如過去14天到過海外國家或地區亦不准入境；香港國際機場停止一切轉機服務；所有從澳門及台灣入境的人士，不論是否香港居民，都要強制檢疫14天。

林鄭否認「封關」太遲，稱處理疫情要不斷監察及迅速應變，每次採取的措施都要按疫情變化。現時香港確診個案中，只有四宗涉及非香港居民，但有個案是港人的配偶，基於人道理由或有特殊安排而允許入境，未來會視本地及海外的情況，再決定是否推出「更辣」措施，只要對防控疫情有需要而適合香港環境，必定毫不猶疑採取措施。

林鄭說，為及早發現無病徵人士，所有來自英、美及歐洲的每名抵港人士，即使無症狀也要接受衛生署的病毒檢測，每人將會獲發樣本瓶，日後將深喉唾液樣本交回診所讓衛生署檢測。

香港昨天新增39宗新型肺炎確診個案，包括一名在機場工作的衛生署港口衛生科醫生，累計個案達356宗及1宗疑似個案。衛生防護中心不排除受感染的醫生是在工作期間受感染，曾一起進餐的同事中，有人出現病徵，要接受檢測。

香港衛生防護中心呼籲，香港疫情達危急關頭，建議市民停止不必要的聚會。

香港封關，14天禁止入境。 香港中國通訊社
香港封關，14天禁止入境。 香港中國通訊社

香港 疫情

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