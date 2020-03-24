林鄭月娥想禁酒 港人大反彈

香港特首林鄭月娥的防疫新招之一，是建議立法禁酒，即酒吧及食肆等暫時不准賣酒。預計香港八千六百間持牌場所受到打擊，香港酒吧業界和餐飲業界為之群起反對。

林鄭月娥昨公布新防疫措施，其中之一是建議透過立法，暫時禁止領有酒牌的食肆、酒吧和會社，出售或供應酒類飲品。她稱，當局會與酒樓和餐廳業界商討，如何可減低病毒傳播風險，但如果一些自發的做法無效，當局亦會制訂法例加強規管。

香港酒吧業界表示，新措施等同於要酒吧結業。香港酒吧業協會副主席錢雋永說，香港政府做法不負責任和不合理。一般酒吧八成收入來自酒水，食物只占兩成，禁止賣酒等同令酒吧結業。現時未能確實證明有任何賣酒場所令確診個案出現，禁止酒吧賣酒是不公平。

錢雋永又說，香港政府不應將外國措施應用在香港，因防疫意識不同，希望政府三思。他認為假如有酒吧食肆有確診個案，應針對個別場所再封閉數星期清潔，員工應在家自我隔離，而非一刀切禁止所有持酒牌的場所賣酒。他表示，假如港府堅持禁止全港領有酒牌食肆及會所等賣酒，不排除稍後聯同業界發起工業行動。

香港酒類行業協會表示強烈反對，認為禁止售賣酒精飲品欠缺邏輯，看不出這措施對抗疫有何幫助。這個協會說，較早前發生於蘭桂坊的多宗確診個案，完全因個別不負責任人士忽略風險。港府可訂立指引，讓酒吧食肆行業加強衛生管理，例如強制顧客驗測體溫、座位保持距離等等。

協會指出，連月來的疫情已令餐飲行業市道低迷，更直接牽連酒類供應商，禍及供應鏈每一個環節，酒類行業許多商戶已瀕危倒閉，如今政府禁止賣酒，有如雪上加霜。