聽新聞
test
0:00 / 0:00

林鄭月娥想禁酒 港人大反彈

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
林鄭月娥昨公布新防疫措施，建議立法暫時禁止賣酒。 （中新社）
林鄭月娥昨公布新防疫措施，建議立法暫時禁止賣酒。 （中新社）

香港特首林鄭月娥的防疫新招之一，是建議立法禁酒，即酒吧及食肆等暫時不准賣酒。預計香港八千六百間持牌場所受到打擊，香港酒吧業界和餐飲業界為之群起反對。

林鄭月娥昨公布新防疫措施，其中之一是建議透過立法，暫時禁止領有酒牌的食肆、酒吧和會社，出售或供應酒類飲品。她稱，當局會與酒樓和餐廳業界商討，如何可減低病毒傳播風險，但如果一些自發的做法無效，當局亦會制訂法例加強規管。

香港酒吧業界表示，新措施等同於要酒吧結業。香港酒吧業協會副主席錢雋永說，香港政府做法不負責任和不合理。一般酒吧八成收入來自酒水，食物只占兩成，禁止賣酒等同令酒吧結業。現時未能確實證明有任何賣酒場所令確診個案出現，禁止酒吧賣酒是不公平。

錢雋永又說，香港政府不應將外國措施應用在香港，因防疫意識不同，希望政府三思。他認為假如有酒吧食肆有確診個案，應針對個別場所再封閉數星期清潔，員工應在家自我隔離，而非一刀切禁止所有持酒牌的場所賣酒。他表示，假如港府堅持禁止全港領有酒牌食肆及會所等賣酒，不排除稍後聯同業界發起工業行動。

香港酒類行業協會表示強烈反對，認為禁止售賣酒精飲品欠缺邏輯，看不出這措施對抗疫有何幫助。這個協會說，較早前發生於蘭桂坊的多宗確診個案，完全因個別不負責任人士忽略風險。港府可訂立指引，讓酒吧食肆行業加強衛生管理，例如強制顧客驗測體溫、座位保持距離等等。

協會指出，連月來的疫情已令餐飲行業市道低迷，更直接牽連酒類供應商，禍及供應鏈每一個環節，酒類行業許多商戶已瀕危倒閉，如今政府禁止賣酒，有如雪上加霜。

香港特首 林鄭月娥 疫情

延伸閱讀

林鄭月娥：25日起 非香港居民不准從機場入境

港疫情疑復發 專家籲考慮關閉餐飲娛樂機構

未按規定家居檢疫 香港36人被通緝

新冠肺炎境外移入病例增加 港府恢復嚴格防疫措施

相關新聞

中共駐美大使：稱病毒來自美軍太瘋狂

新冠肺炎疫情全球大流行，中美兩國近日亦就病毒來源大打「口水戰」，中共外交部發言人趙立堅甚至在推特上寫出「病毒來自美軍」的...

林鄭月娥想禁酒 港人大反彈

香港特首林鄭月娥的防疫新招之一，是建議立法禁酒，即酒吧及食肆等暫時不准賣酒。預計香港八千六百間持牌場所受到打擊，香港酒吧...

大陸口罩產能 將達日產2億片

當「口罩荒」在中國大陸逐漸緩解，海外各國遭遇口罩缺口，大陸口罩廠商開始供應國際市場。根據賽迪智庫的調研，中國大陸口罩產能將在未來達到日產2億片。

山東原省長龔正 任上海市代市長

應勇轉任湖北省委書記一個多月後，上海市長遺缺終於確定。上海市第十五屆人大常委會第十九次會議23日決定，接受應勇辭去上海市市長職務的請求，龔正任上海市副市長、代理市長。

章立凡：中國驅逐美媒意氣用事 害自己又聾又瞎

針對中國日前宣布驅逐境內3家美國媒體記者，中國自由派學者章立凡表示，此舉有些「意氣用事」，也「符合領導人的性格」。但外媒...

美斥大陸隱瞞疫情 耿爽：造謠汙蔑

美國總統川普日前表示，大陸本可以更早告知美方情況。美國白宮國安會要求各聯邦機構，對外宣稱大陸策畫掩蓋疫情，導致全球大流行...

章立凡：驅逐外媒記者使北京成「聾子」與「瞎子」

德國之聲：中國上周三宣布驅逐13名美籍記者，而此舉也被視為中國對近期與美國一系列口水戰所做出的最新回應。您認為中國為何選擇做出如此大動作的回應？

武漢拚清零患者復發拒收 維權律師擬向當局求償

武漢封城至今兩個月，官方通報多日無新確診病例。香港電台今天引述武漢居民表示，家人自方艙醫院出院後復發，送醫卻被拒收，也有...

亞股倒成一片 多國鎖國防堵疫情

亞洲股市周一慘跌，因有越來越多國家宣布鎖國，恐將蓋過原本旨在緩解潛在全球深度衰退的強力措施。陸股跌逾2%、恒指跌3.6%...

香港經濟水深火熱 港府財長直言：比SARS時嚴重

香港財政司長陳茂波今天發表文章表示，香港經濟正處於「水深火熱」，多項數據顯示香港經濟環境正不斷惡化，比嚴重急性呼吸道症候...

721元朗襲擊事件8個月 示威者今元朗集會

香港今日晚間再度爆發反送中運動，今日晚間示威者在元朗發起集體活動，多名警察在場巡邏與戒備，接近九點，港警發射催淚彈，並舉...

新冠肺炎疫情近尾聲 大陸12省已陸續宣布開學日期

江蘇省教育廳21日宣布，經江蘇省委、省政府同意，江蘇全省各級各類學校自2020年3月30日起分批次、錯峰開學。自此，全大...

熱門新聞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

美斥大陸隱瞞疫情 耿爽：造謠汙蔑

疫情衝擊劇烈 「蘭桂坊照妖鏡」翠華旗艦店宣告停業

陸專家稱 上海已相對安全可恢復正常工作與生活

亞股倒成一片 多國鎖國防堵疫情

章立凡：中國驅逐美媒意氣用事 害自己又聾又瞎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。