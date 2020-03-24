大陸口罩產能 將達日產2億片

當「口罩荒」在中國大陸逐漸緩解，海外各國遭遇口罩缺口，大陸口罩廠商開始供應國際市場。根據賽迪智庫的調研，中國大陸口罩產能將在未來達到日產2億片。

中新社報導，中國大陸口罩日產能、產量連續快速增長，目前雙雙突破1億片。天眼查專業版數據顯示，截至3月22日，經營範圍含「口罩、呼吸防護」的企業數共有52411家，其中自今年2月以來新增超6000家，與去年同期比較，增速高達16倍以上。在這5萬多家企業中，又有17013家的經營範圍含進出口。

廣州文撒醫療科技有限公司在1月就加入了中國大陸的口罩保衛戰，不僅將國內廣東東莞、河南長垣等口罩廠商的貨物供應至市場，還拓展了國際貨源。

文撒醫療董事長白迪表示，在2月中國大陸疫情最為嚴重時，其聯繫上了海外的口罩等防護用品貨源，在哥倫比亞、巴西等南美地區進口了符合標準的口罩和防護服。「大概總共進口了1500萬元人民幣，主要提供給一些地方的衛健委、企業復工復產還有線下藥店」。

現在，文撒醫療又向韓日及歐美出口口罩。文撒醫療入駐阿里巴巴跨境電商平台速賣通後，首批口罩出口到暴發疫情較早的韓國，3萬片口罩基本是貨源價，進貨原材料本錢、加上一部分人工成本和物流成本，屬於零利潤出口。

白迪還透露，目前文撒醫療正在布局法國、西班牙、美國、義大利、波蘭、日本六個國家的海外倉，以保證貨物在出口後可以盡快到達海外消費者手上。

速賣通稱，3月的前半個月，義大利口罩瀏覽量增長了近13倍，而西班牙緊隨其後，口罩瀏覽量增長逾3倍。目前包括文撒醫療在內的一批符合歐洲資質的供應商，在平台協調下，保證歐洲消費者可在5至10天內收到貨。

不過，大陸企業面臨著資格關。中國紡織品商業協會安全健康防護用品委員會會長雷利民指出，口罩出口門檻較多，如進入歐盟需要CE認證，進入美國需要FDA認證等。

上述認證分別是歐盟和美國針對口罩過濾效果及使用範圍，按照標準分類檢測評審後頒發的通行證，根據類別不同，CE認證和FDA認證的時間周期，快的有7天左右，慢的則需要1至2年。業內人士稱，因排隊申請數量增長導致申請周期變長，而申請費用也水漲船高。