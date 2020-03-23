武漢拚清零患者復發拒收 維權律師擬向當局求償

武漢封城至今兩個月，官方通報多日無新確診病例。香港電台今天引述武漢居民表示，家人自方艙醫院出院後復發，送醫卻被拒收，也有當地義工目擊確診患者被拒收，質疑當局隱瞞疫情。

報導提到，目前已有非政府組織組成律師團，願意協助患者及家屬透過民事方式向當局索賠。

報導引述武漢萬姓居民表示，他的母親2月12日確診後被送入專門收治輕症患者的方艙醫院，兩週後出院，在隔離賓館停留期間又出現肺炎症狀，送到非定點醫院被拒收，定點醫院又說檢測不到病毒，也不願接收。

而他所居住的社區也有自方艙醫院出院的患者復發，但同樣無法就醫。他致電武漢市衛健委和疫情防控指揮部求助，卻僅被告知等待消息。

武漢義工組織成員張毅也表示，陪同母親到非定點醫院就醫時，目擊多名確診患者被拒收，更有疑似病例留在醫院大廳多日無人理會。

張毅表示，醫護人員曾向他們告知，每天都有無病徵的確診患者求醫。他自己到接收發燒患者的門診外觀察，也發現有大量人潮排隊。

張毅為此質疑，當局公布無新確診的講法只是政治需要，並非真實情況。

另外，也有確診死者的家屬批評，當局在1月中旬時不僅沒有提醒民眾防範疫情，更曾宣揚疫情沒有明確人傳人證據的講法，當局應要對疫情爆發和家人的死負責，計劃聘請律師向國家索償。

報導也提到，目前已有非政府組織組成10餘人的律師團，願意協助受疫情影響的患者及家屬，透過民事方式向當局追討賠償。