亞股倒成一片 多國鎖國防堵疫情

亞洲股市周一慘跌，因有越來越多國家宣布鎖國，恐將蓋過原本旨在緩解潛在全球深度衰退的強力措施。陸股跌逾2%、恒指跌3.6%、MSCI明晟亞太地區(除日本)指數挫跌3.8%。

路透報導，EUROSTOXXX 50指數期貨暴跌6.4%，預示後續慘淡情況。MSCI明晟亞太地區(除日本)指數挫跌3.8%，新西蘭股市.NZ50暴跌創紀錄的10%，因該國政府關閉所有非必要商業服務。

今早盤中，創業板指跌逾4%，滬指跌近2.8%，近六成個股跌幅超9%；台股早盤重挫483點，一開盤即失守9,000點大關與十年線，跌幅逾3.4%；但日本日經指數.N225上漲0.8%，受日本央行可能更積極購買資產預期的扶助。

新冠病毒疫情方面逐漸擴散，該病毒在全球造成的死亡病例已逾1.4萬，受感染病例超過30萬例。

航空公司取消更多航班，澳洲和新西蘭建議不要進行非必要的國內旅行；阿聯酋暫停航班兩周；新加坡和台灣禁止外國過境旅客。

美國周日已有近三分之一的人被命令待在家中，以阻止新冠疫情的擴散；義大利則禁止國內旅行，該國因新冠病毒的死亡人數已達5,476人。