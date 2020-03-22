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中國疫情發展遭質疑 胡錫進：堅決防止瞞報

中央社 / 台北22日電

中國官方連續3天通報新增病例皆來自境外輸入，真實性引起外界質疑。環球時報總編輯胡錫進今天表示，要防止地方將守住零新增的壓力，轉變成瞞報的動機，對官方信譽造成打擊。

中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進，今天發表文章稱，隨著境外病例不斷輸入及存在痊癒者「復陽」等情況，中國新增本土病例仍有可能性。因此，要防止地方將守住零新增的壓力，轉變成瞞報的動機，對官方信譽造成不可承受的打擊。

胡錫進在文章中表示，各地「一旦出現新病例，要毫不猶豫第一時間公布出來」，並稱如果相關流行病學訊息還沒完全弄清楚，「也不必等搞清楚了再通報，可以邊公布邊調查，堅決避免拖延。」

中國國家衛生健康委員會官網在3月18日首度宣布，包含疫情重災區湖北省，境內31個省市區新增0起本土確診病例，此後到20日，連續3日都沒有境內新增確診病例。

綜合陸媒報導，直到21日，中國才又出現一起本土確診病例，此病例來自廣東，是當地境外輸入病例的密切接觸者。

許多中國人民對於這些數據不相信，外界對於中國官方就疫情發展情形的說法，也保持懷疑。美國總統川普（Donald Trump）近日曾就中國官方的說法表示，「我希望那是真的。誰知道呢？但我希望是真的，我真心希望」。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎也曾在近日的一場會議上表示，「目前還無法看清疫情對實體經濟所造成的影響，這次的疫情源起中國，這個國家所提出的數據如果信的話，就會與實情相差很大，所以最好別信。」

疫情 實體經濟

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