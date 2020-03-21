「貪欲極度膨脹」 中信銀行行長孫德順遭開除黨籍

金融領域又一高管落馬。中央紀委國家監委網站20日披露，中信銀行股份有限公司前黨委副書記、行長孫德順嚴重違紀違法被開除黨籍。

南方都市報微信公號「察時局」關注到，這是自今年1月，國家開發銀行前黨委書記、董事長胡懷邦後，金融領域又一位因嚴重違紀違法被開除黨籍的中管幹部。通報稱，此係金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型。

中央紀委國家監委網站稱，經查，孫德順喪失理想信念，毫無政治意識和大局意識，嚴重違背黨中央關於金融服務實體經濟的決策部署，限制、壓降製造業貸款；違反中央八項規定精神，違規向貸款客戶借用房產，由他人支付應由其本人承擔的費用；不按規定報告個人有關事項，在職工錄用中違規為他人謀取利益；價值觀極度扭曲，既想當官又想發財，違規經商辦企業，為本人及親友攫取巨額利益；貪欲極度膨脹，把貸款審批權力作為謀取個人利益的籌碼，與不法商人勾肩搭背，大搞權錢交易，在貸款授信、審批等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受巨額財物。

監委網站指稱，孫德順嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂不收手，係金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型，應予嚴肅處理。

經中央紀委常委會會議研究，決定給予孫德順開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

察時局了解到，孫德順在金融領域工作已近40年。

公開履歷顯示，孫德順生於1958年，於1981年4月進入中國人民銀行，1984年後先後在中國工商銀行、交通銀行北京分行任職。2011年10月，孫德順進入中信銀行任黨委副書記，歷任副行長、常務副行長。2016年7月，升任中信銀行行長，至去年2月到齡退休。

去年9月，媒體曝出其失聯。20日是官方首次披露孫德順被查的消息。

察時局關注到，這也是自去年7月，前黨委委員、執行董事趙景文被處分後，中信集團又一位落馬的中管幹部。