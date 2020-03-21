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熊玠：蔡英文對兩岸關係的單相思 背後有幻覺

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
熊玠認為，兩岸關係無論是拖或等，恐怕只是蔡英文（以及民進黨）的單方情願。聯合報系資料照片
熊玠認為，兩岸關係無論是拖或等，恐怕只是蔡英文（以及民進黨）的單方情願。聯合報系資料照片

紐約大學在職終身教授熊玠在3月號的《中國評論》月刊撰文指出，蔡英文在勝選連任後，在兩岸關係上無論是拖或等，恐怕都只是她（以及民進黨）的單方情願，這樣單方情願的背後，是台獨分子基於有美國後台撐腰的幻覺。

熊玠在這篇「對台灣大選與其後續發展之剖析與展望」文章中分析，蔡英文當選的主要原因，一是2019年6月以來的香港動亂；二是美國總統川普玩台灣牌對付中國大陸，起了無形的作用，幫助了蔡英文；另外還有一個隱藏的因素，那就是她兩項手法。一是運用巧妙手腕，讓立法院通過反滲透法，另外則是自編自導自演的「王立強假間諜」案。一石兩鳥地製造台灣人對大陸滲透的恐懼。

熊玠認為，蔡英文勝選後提出的和平、對等、民主、對話，意思是對岸必須放棄對台武力威脅，雙方都互不否認彼此存在的事實，台灣前途要由2300多萬人民決定；雙方能坐下來談未來關係的發展。字裡行間，蔡英文的真實意義無外乎是在兩岸關係上要拖。

熊玠表示，所謂坐下來談，還不如說坐下來等。問題是無論是拖或等，恐怕只是蔡英文（以及民進黨）的單方情願。這樣單方情願的背後，是台獨分子基於有美國後台撐腰的幻覺，單相思地想做美國的反共橋頭堡。

他認為，儘管民進黨人素來蔑視、奚落國民黨，而將台灣成為美國的反共橋頭堡，豈不是回復到蔣介石時代的台灣？可惜今日的時代與昔日大有不同，蔣介石的時代還有美國第七艦隊巡弋台灣海峽，而今日的華府僅是口惠而實不至。

熊玠強調，無論是民進黨或國民黨，似乎都忽略台灣在21世紀地緣經濟時代「經濟安全」的重要性，以及它對台灣未來能起的決定性作用。他認為，在21世紀地緣經濟時代，經濟安全比軍事安全（即傳統之國防）的重要性，有過之而無不及。且看未來民進黨究竟能否抗拒乾坤大勢之運轉、而繼續其漠視台灣人民利益的我行我素作風。

蔡英文 民進黨

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