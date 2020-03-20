國泰航空旗下香港快運宣布暫停所有航班

國泰航空旗下香港快運網站今（20）日宣布，3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運。

香港快運是國泰航空集團成員，航點覆蓋25個亞洲城市。

香港快運表示，受新冠病毒影響，香港特區政府及亞洲多國相繼頒布多項入境限制，旅遊需求大幅下降，公司因此作出停運決定，並計畫於5月1日恢復航班營運，官網將繼續出售2020年5月起出發的機票。

香港快運表示，疫情發展至今，公司25條亞洲航線當中，共有23條航線逾2,000個航段已取消。因航線暫停營運行程受到影響的旅客，可更改出發日期、更改航線或全額退款。

香港快運稱，為配合航線暫停營運，公司將機組人員年假提前到4月至6月期間。

另據澎湃新聞報導，國泰航空及國泰港龍航空將於4月及5月削減96%客運網路運力，貨機航班運力則不受影響。

對於削減客運運力的原因，國泰航空方面稱，COVID-19疫症大流行及多國政府為應對疫情而實施旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑。國泰航空稱，集團能否維持這些基本客運航班，將取決於世界各地政府會否實施更多旅行限制，這將進一步影響客運需求。

受新冠肺炎疫情衝擊，國泰航空已變賣6架飛機套現近人民幣50億（約新台幣215億元）求生，公司2月單月已虧損逾人民幣18億元（約新台幣77億元），預計3月情況會更糟糕。國泰航空表示，這筆交易使得國泰將飛機資產變現，所得資金將用於日常營運。

財新網報導，國泰航空是香港最大的航空公司，受香港社會局勢和疫情影響，公司在2019年下半年虧損港幣4.34億元，並預告今年上半年將嚴重虧損。

國泰航空16日晚間披露2月經營數據，客運收入、運載量和運載率腰斬。期內以收入乘客千米數（RPK）計算的乘客收入指標年減54.1%，期內乘客運載量年減64%，乘客運載率年減28.6個百分點至53.1%。

根據國泰航空披露的文件，公司於16日與新加坡註冊的中銀航空租賃達成售後回租協定，國泰以人民幣49.2億元向中銀租賃出售6架777-300ER，後者再以20年租期向國泰出租，租賃期滿後可以選擇重新購入。

根據國泰截至去年底的業績報告，集團未來數年沒有訂購777-300ER飛機，其擁有22架同類型飛機，另有30架為租賃飛機，合計51架，這意味，集團這次是出售現有機隊以套現資金。