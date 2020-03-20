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港府資助口罩生產 2條生產線4月下旬啟用

中央社 / 香港20日電
香港機場一隅。圖／取自新華社
香港機場一隅。圖／取自新華社

新冠肺炎令香港防疫口罩嚴重短缺，港府決定資助本地廠商設立口罩生產線，其中兩條生產線已獲批資助，預料最快4月下旬可以啟用。

香港商務及經濟發展局今天公布，已批出相關資助計畫，獲資助的首家生產商是奧成有限公司，生產線將於4月20日起運作，每月平均可向港府供應200萬片口罩，同時每月平均生產25萬片口罩供應本地市場。

另一家獲資助的是尚芳製品有限公司，其生產線預計5月5日起運作，每月平均向政府供應80萬個口罩。

據公布，上述兩條生產線各獲得港幣250萬元及200萬元資助。

為了滿足防疫需求，港府早前成立了防疫抗疫基金，由基金撥款資助有意經營口罩的生產商，最多會資助20條生產線，並保證回購口罩。

據公布，一些申請資助的生產線仍在審批中。

口罩 香港

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