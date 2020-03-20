美稱大陸訊息不透明耽誤疫情防控 耿爽批：罔顧事實

中美為新冠肺炎唇槍舌戰，大陸外交部發言人耿爽今日重申，新冠病毒源頭是科學問題，在疫情發生以來，大陸採取嚴格徹底的防控，短時間控制疫情，而美方政府所言的大陸不公開、不透明的說法是罔顧事實。

美國總統川普稱新冠病毒為「中國病毒」，並說這不是種族主義，新冠病毒來自中國大陸，陸方本可更早通知美方，如果美國早點知道將很有幫助。美方官員近來也多次稱，由於陸方分享疫情資訊不夠公開、透明，耽誤了美國的疫情防控。

據新華社報導，耿爽在近日的外交部例行記者會上作出如上表示，並稱疫情發生後陸方持續向美國通報疫情資訊。他透露，從1月3日開始，大陸定期向美國通報疫情資訊與防控措施，並羅列中美雙方在疫情防控的交流。

耿爽說，美方一些人企圖將大陸抗擊疫情汙名化，向大陸推卸責任，這種做法無視大陸人民為維護人類健康安全作出的巨大貢獻，詆毀為全球公共衛生安全作出的重大貢獻，也有違世界衛生組織的專業意見。