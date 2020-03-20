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防疫情 港食物及衛生局局長：不排除禁止非香港人入境
香港新冠肺炎疫情未歇，香港食物及衛生局局長陳肇始在今日表示，不排除會加強現有的措施，及禁止非香港居民入境。
據星島日報報導，香港立法會衛生事務委員會今開會，會中，香港公民黨郭家麒批評，港府不封關是防疫最大敗筆，質問港府何時才會願意全面封關。另一名香港立法會議員陳凱欣質問，港府是否對所有由外地抵達香港的人進行檢疫，及禁止非香港居民入境？
陳肇始表示，非港人的入境人數一直有下跌，港府會繼續觀察，需要可隨時加強措施。衛生署的監測範圍有需要再擴大，需視化驗室能力再推展。
此外，港媒指出，今日香港至少有24例新冠肺炎初步確診案例，大部分是境外輸入病例，包含空手道運動員、一名國泰航空空姐，與一名渣打銀行員工都初步確診。
截至昨日下午四點止，香港新增16例新冠肺炎確診病例，確診人數達209例。
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