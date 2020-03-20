疫情後 江西率先4月起周休2.5天

江西宣佈試行「2.5 天假日制」，從4月起周休2.5天，持續進行到第2季的三個月內，起帶頭作用，並投放總額人民幣1000 萬元電子消費券，鼓勵領導幹部職工帶頭旅遊消費。

央視報導，江西從第2季起率先試行週末 2.5 天彈性作息，主要是積極引導幹部職工週末外出休閒度假。而彈性作息減少的工作時間，將透過延長其他工作日時長調劑補回。不是要縮短每週法定工作時間、週五下午直接安排放假，而是維持每週工作時間總時長，但將週五下午工作時間安排到其他工作日中，使週五下午騰出來與週末結合外出休閒度假。

江西省文化和旅遊廳指出，兩天半的假期比長假更加靈活，操作性更強。能滿足短途旅遊需求，對於刺激周邊旅遊消費大有好處。

文旅局因此推出優惠套餐和大禮包等，包括投放總額人民1000 萬元電子消費券；所有5A 級、4A 級旅遊景區和 5A 級鄉村旅遊點對星期五下午進入景區遊覽的遊客給予門票半價優惠。