繼任呼聲高 唐英年反撐林鄭繼續做

香港特首林鄭月娥因「反送中」風暴及新冠肺炎疫情雙重打擊，民調跌至新低，曾在2012年與林鄭競逐特首、也是大陸被點名接班的熱門人選唐英年表示，香港局勢目前不適合換特首，至於重組內閣則「換湯不換藥」並沒有意思。

因「反送中」，傳出大陸中央要問責，原本3月大陸全國「兩會」後，打算撤換行政長官林鄭月娥。被點名接班的前香港政務司司長、財政司司長、現為大陸全國政協常委的唐英年，接受港媒星島日報專訪表示，「換特首，這個時間完全不適合。」。

被問到會否捲土重來、再選特首？唐英年立即搖頭，堅定回應「不會。」他笑言，自己年老體弱，不適合去選特首。

香港經歷去年「反送中」、今年又也有新冠肺炎疫情來襲，一波未平一波又起，唐英年認為，香港目前的經濟危機，比2008年全球金融危機更加艱難。

他直言，經濟肅條、社會氣氛繼續緊張將再激發民怨，會以選票表達對政府不滿，因此政府要先把握抗疫工作，挽回民心。疫情後應發展新經濟產業，不適合再擴大稅基，開徵新稅。