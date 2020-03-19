捐助香港口罩？ 陸委會開條件：讓我駐港代表赴任

針對目前滯留武漢、遭蔡政府註記的台灣人何時能解除註記的問題，陸委會發言人邱垂正今（19）日在例行記者會上表示，被註記的民眾還是必需安排專機接載返台，回到台灣後也必須集中檢疫，目前仍是以疫情指揮中心發布的措施來處理有關滯留湖北國人的返台事宜。

對於武漢一旦解除封城，被註記的民眾是否可以自行搭機返台的問題，邱垂正強調，政府還是希望透過專機的方式接返滯留湖北的國人。

有港媒詢問，在與美國合作之後，蔡政府是否考慮與香港進行醫療合作並捐助口罩或口罩原料問題，邱垂正回稱，政府願與國際社會攜手抗疫，且對話與合作是解決問題最好的方法，對於疫情與醫療合作，不應有政治考量，政府願與港府展開合作，也希望港府能在台港互動上展現誠意與善意，例如我駐香港辦事處處長赴任問題，始終未獲正面回應，此事如能獲得解決，將會讓台港防疫合作進一步得到落實。