快訊

國安基金出手了！將啟動護盤機制

原油價格暴跌30% 大陸84艘巨輪直撲波灣買原油

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捐助香港口罩？ 陸委會開條件：讓我駐港代表赴任

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
有港媒詢問，在與美國合作之後，蔡政府是否考慮援助香港口罩，對此陸委會表示政府願與港府合作，也希望港府能在台港互動上展現誠意與善意，例如我駐香港辦事處處長赴任問題。示意圖／Ingimage
有港媒詢問，在與美國合作之後，蔡政府是否考慮援助香港口罩，對此陸委會表示政府願與港府合作，也希望港府能在台港互動上展現誠意與善意，例如我駐香港辦事處處長赴任問題。示意圖／Ingimage

針對目前滯留武漢、遭蔡政府註記的台灣人何時能解除註記的問題，陸委會發言人邱垂正今（19）日在例行記者會上表示，被註記的民眾還是必需安排專機接載返台，回到台灣後也必須集中檢疫，目前仍是以疫情指揮中心發布的措施來處理有關滯留湖北國人的返台事宜。

對於武漢一旦解除封城，被註記的民眾是否可以自行搭機返台的問題，邱垂正強調，政府還是希望透過專機的方式接返滯留湖北的國人。

有港媒詢問，在與美國合作之後，蔡政府是否考慮與香港進行醫療合作並捐助口罩或口罩原料問題，邱垂正回稱，政府願與國際社會攜手抗疫，且對話與合作是解決問題最好的方法，對於疫情與醫療合作，不應有政治考量，政府願與港府展開合作，也希望港府能在台港互動上展現誠意與善意，例如我駐香港辦事處處長赴任問題，始終未獲正面回應，此事如能獲得解決，將會讓台港防疫合作進一步得到落實。

2018年6月，陸委會發布由參事盧長水接任香港辦事處處長（駐港代表），但因港府未核發工作簽證，導致盧長水至今無法履新，成為遭卡關時間最久的駐港代表。我駐澳門代表也同樣懸缺，目前兩地代表都處於代理狀態。

陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片
陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片

香港 邱垂正 口罩 新冠肺炎 陸委會

延伸閱讀

大陸籲我解決陸生來台就學 陸委會：不了解我政策

人民日報批邱垂正「編造誣衊大陸謊言」 甘作美國鷹犬

藍營陷九二共識分歧 陸委會：維持現狀是公約數

陸駁假疫情攻台 我：已掌握個案

相關新聞

捐助香港口罩？ 陸委會開條件：讓我駐港代表赴任

針對目前滯留武漢、遭蔡政府註記的台灣人何時能解除註記的問題，陸委會發言人邱垂正今（19）日在例行記者會上表示，被註記的民...

牆內的豬言論惹議 美籍華人演奏家連丟2工作

新冠肺炎病毒源於何處，除引發中美兩國口水戰，也波及音樂領域，在「上海四重奏」擔任二提琴手的美籍華人演奏家蔣逸文最近因指稱...

「中國式復工」 一齣上下呼攏的荒唐劇

習近平一聲令下，中國各地冒著疫情擴散的壓力下被迫復工；然而，「上有政策，下有對策」，面對以用電量考核復工率的檢查，廠商則以「復工不復產」來因應。

台灣捐美口罩 中共火大：「仇中媚美」比病毒更毒

18日，外交部長吳釗燮與美國在台協會簽署所謂「防疫夥伴關係聯合聲明」，將共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒。中共官方新華...

大陸籲我解決陸生來台就學 陸委會：不了解我政策

新冠肺炎疫情仍嚴峻，陸生、港澳生至今仍無法返台就讀，大陸國台辦發言人朱鳳連今日呼籲，要求民進黨政府要保障陸生就讀的正當權...

太大膽不怕疫情？提振士氣？ 成都將辦千人路跑

成都雙遺馬拉松官方17日公告，原定22日舉辦的雙遺馬拉松將延期；同時，22日將在都江堰市青城山景區舉辦2020成都雙遺馬拉松健康跑，限額1000人

美駐港澳總領館 即起停辦簽證

美國駐香港及澳門總領事館昨天宣布，今天起停止辦理所有簽證，包括常規旅遊、商務簽證及移民簽證，直至另行通知

歸國留學生抱怨新冠病毒採檢不適 罵人摔門

非礦泉水不喝，不居家隔離還外出跑步不戴口罩，在機場喊「我歐洲回來的就這待遇」……新快報報導，最近，一些海外回國人員在隔離過程中展現出「高人一等」的優越感，並不配合新冠病毒檢疫工作，引發關注。

陸生返校受阻 國台辦：台灣相關大學應重視陸生訴求

中共國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，由於台灣方面的原因，在台灣大學院校註冊就讀大陸學生的權益受到損害，台灣當局和台灣有關大學...

香港經濟低迷 連鎖商大眾書局結束營業

香港經濟在「反送中」運動和當前新冠肺炎疫情衝擊下陷入極度低迷，繼不少餐飲和消費連鎖店倒閉後，大型連鎖書店大眾書局今天也宣...

境外人員管控升級 北京推3措施：不受理獨居隔離申請

北京一天內新增境外輸入21例，升級境外進京人員管控措施。北京今（19）日發布進一步嚴格境外進京人員管控三條措施，不再受理...

中美媒體戰波及一國兩制 港府陷兩難

中美互逐記者戰升級，北京禁止部分美國記者在華采訪，範圍包括港澳。有關做法涉違「一國兩制」和香港《基本法》，使港府陷入兩難的尷尬局面。有立法會議員批評中央將香港「攬炒」，也有評論分析指事件或影響《香港關系法》，長遠而言對北京沒有好處。

熱門新聞

台灣捐美口罩 中共火大：「仇中媚美」比病毒更毒

新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

疫情終於趨緩 上海出現報復性消費：狂喝珍奶

大逆轉！「義渠王」高雲翔性侵案 澳法院裁定罪名不成立

原油價格暴跌30% 大陸84艘巨輪直撲波灣買原油

批疫情源於中國人劣質文化 港大專家袁國勇撤文

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。