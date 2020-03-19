深圳口罩日產量破千萬片 提前2週完成任務
據報導，中國廣東省深圳市的口罩日產量突破千萬片，17日當天達到1027.221萬片，是新冠肺炎疫情防控之初的500餘倍。
深圳新聞網今天在報導中表示，根據深圳市市場監管局的資料，深圳提前2週完成了日產1000萬片口罩的任務。
報導表示，目前深圳在產18家口罩企業的生產線超過260條。其中，比亞迪、穩健、寶能、富士康、長盈、深中海、三諾、思科興等重點企業日產量合計超過970萬個，占總產量的9成以上。
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