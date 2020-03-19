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美駐港澳總領館 即起停辦簽證
美國駐香港及澳門總領事館昨天宣布，今天起停止辦理所有簽證，包括常規旅遊、商務簽證及移民簽證，直至另行通知。
明報報導，如果因醫療原因、喪葬、緊急商務旅行、緊急交流訪問者或學生而急需出行，可利用簽證查詢表格申請緊急非移民簽證約見。如非因特別需要前往美國，現時可免費更改預約，而早前已繳付的簽證費用有效期為一年。
香港01報導，美國駐香港及澳門總領事館網站公告，會盡快恢復常規的簽證服務，但目前無法提供具體時間。
領事館呼籲市民不要前往Centre O或Buy & Ship遞交免面談申請，恢復接收免面談申請時間將另行通知。
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