快訊

疫情指揮中心公布：國內新增8例確診 7例是境外移入

直播／停課首校！案59傳染同學 北部某高中全校停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美駐港澳總領館 即起停辦簽證

世界日報 / 香港新聞組╱香港19日電

美國駐香港及澳門總領事館昨天宣布，今天起停止辦理所有簽證，包括常規旅遊、商務簽證及移民簽證，直至另行通知。

明報報導，如果因醫療原因、喪葬、緊急商務旅行、緊急交流訪問者或學生而急需出行，可利用簽證查詢表格申請緊急非移民簽證約見。如非因特別需要前往美國，現時可免費更改預約，而早前已繳付的簽證費用有效期為一年。

香港01報導，美國駐香港及澳門總領事館網站公告，會盡快恢復常規的簽證服務，但目前無法提供具體時間。

領事館呼籲市民不要前往Centre O或Buy & Ship遞交免面談申請，恢復接收免面談申請時間將另行通知。

簽證 香港 移民

延伸閱讀

香港經濟低迷 連鎖商大眾書局結束營業

中美媒體戰波及一國兩制 港府陷兩難

疫情衝擊 美國務院：暫停多數國家簽證服務

橫琴澳方口岸區 移交給澳門

相關新聞

太大膽不怕疫情？提振士氣？ 成都將辦千人路跑

成都雙遺馬拉松官方17日公告，原定22日舉辦的雙遺馬拉松將延期；同時，22日將在都江堰市青城山景區舉辦2020成都雙遺馬拉松健康跑，限額1000人

美駐港澳總領館 即起停辦簽證

美國駐香港及澳門總領事館昨天宣布，今天起停止辦理所有簽證，包括常規旅遊、商務簽證及移民簽證，直至另行通知

歸國留學生抱怨新冠病毒採檢不適 罵人摔門

非礦泉水不喝，不居家隔離還外出跑步不戴口罩，在機場喊「我歐洲回來的就這待遇」……新快報報導，最近，一些海外回國人員在隔離過程中展現出「高人一等」的優越感，並不配合新冠病毒檢疫工作，引發關注。

香港經濟低迷 連鎖商大眾書局結束營業

香港經濟在「反送中」運動和當前新冠肺炎疫情衝擊下陷入極度低迷，繼不少餐飲和消費連鎖店倒閉後，大型連鎖書店大眾書局今天也宣...

蘋果Apple Store零售店無限期關閉 大中華區除外

隨著新型冠狀病毒在全球肆虐，蘋果官方網站宣布蘋果大中華以外的零售商店Apple Stores將無限期關閉，直至另行通知。...

中美媒體戰波及一國兩制 港府陷兩難

中美互逐記者戰升級，北京禁止部分美國記者在華采訪，範圍包括港澳。有關做法涉違「一國兩制」和香港《基本法》，使港府陷入兩難的尷尬局面。有立法會議員批評中央將香港「攬炒」，也有評論分析指事件或影響《香港關系法》，長遠而言對北京沒有好處。

習近平：境外疫情擴散蔓延對經濟產生不利影響

《新華社》報道，中共中央政治局常務委員會十八日下午召開會議，中共總書記習近平強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻...

新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

香港大學教授袁國勇和助理教授龍振邦撰文，直指新冠病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方；兩人又說使用「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」直接簡單、通俗易明，亦方便溝通。

捲進中美媒體戰…香港記者反彈 港府拒絕回應

大陸外交部決定對美國媒體採取反制措施，其中要求相關美籍記者不得在港澳繼續從事記者工作，在香港引發反彈，香港政府官員拒絕作出回應。

陸驅逐5家美媒 美批限縮新聞自由

美中媒體大戰再交鋒，中國大陸外交部十八日宣布「對美國打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施」，要求紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報年底證件到期的美籍記者交還記者證，今後不得在中國地區（含港澳）從事記者工作。美國國務卿龐培歐對此表達遺憾，並呼籲北京重新考慮。

避談李文亮 鍾南山：疫情於武漢首發不等於源在武漢

新冠肺炎病毒席捲全球，病毒源頭一直是現時最爭議的議題，更掀起中美外交戰。中共國家衛健委高級別專家組組長鍾南山十八日下午表...

禁美媒駐點香港憂「一國兩制」被蠶食 陸：顛倒是非

大陸外交部今日凌晨宣布新規，禁止美國三大報在大陸與港澳採訪，香港外國記者會表示，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜...

熱門新聞

新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

疫情終於趨緩 上海出現報復性消費：狂喝珍奶

大逆轉 「義渠王」高雲翔性侵案 澳法院裁定罪名不成立

禁3美媒駐點 陸外交部：有意見的去向美政府反應

批疫情源於中國人劣質文化 港大專家袁國勇撤文

避談李文亮 鍾南山：疫情於武漢首發不等於源在武漢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。