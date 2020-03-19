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太大膽不怕疫情？提振士氣？ 成都將辦千人路跑

世界日報 / 中國新聞組／上海19日電

成都雙遺馬拉松官方17日公告，原定22日舉辦的雙遺馬拉松將延期；同時，22日將在都江堰市青城山景區舉辦2020成都雙遺馬拉松健康跑，限額1000人。澎湃新聞報導，這將是今年疫情至今，境內的第一場千人級別的路跑賽事。但引來不少網友質疑甚至是批評，「是太大膽？還是提士氣？」、「如果有疫情傳播，主辦方可是要付法律責任的啊」。

據報導，雙遺馬拉松組委會雙遺體育17日發出賽事調整的公告後，引發議論。儘管有部分跑者表示，期待和理解，但社交網路上，質疑甚至是批評的聲音還是占了更大比率，「這才幾月份就這樣搞馬拉松比賽了？」、「雖然疫情好轉，還是不建議舉辦這樣的跑步活動」、「這不是添亂嗎？」

報導指出，「在疫情沒有完全結束的情況下，我們承辦這樣一場千人賽事壓力確實也很大。」一位賽事組委會工作人員說，「但從前期勘測路線到研究可行性，賽事公司和成都市相關政府部門以及都江堰市相關政府部門都開過很多次專題研討會了。」

但報導說，市政府、體育局和賽事公司都有信心在這個時間階段辦賽的另一個重要原因是，都江堰市是成都四個始終處於「無確診、無疑似病例」的區（市、縣）之一。

據報導，事實上，早在3月15日，成都下轄的崇州、都江堰、彭州和蒲江這四個「無疫地區」，各自舉辦了人數在200人左右的「綠道健康行」活動，並且都沒有出現疫情疑似或確診報告。

報導指出，都江堰市疾控專家蔡浪英表示，「我們希望通過這次千人參與的健康跑活動，為國家抵抗疫情工作提振士氣，給更多人增強信心。」

疫情 馬拉松

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