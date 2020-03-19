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歸國留學生抱怨新冠病毒採檢不適 罵人摔門
非礦泉水不喝，不居家隔離還外出跑步不戴口罩，在機場喊「我歐洲回來的就這待遇」……新快報報導，最近，一些海外回國人員在隔離過程中展現出「高人一等」的優越感，並不配合新冠病毒檢疫工作，引發關注。
綜合燃新聞、封面新聞報導，一位歸國留學生17日在山東某定點隔離點隔離觀察，防疫人員按規定對她採集咽拭子進行檢測。
據報導，這位歸國留學生認為，採集咽拭子會讓自己不舒服，因此拒不配合工作人員的工作。工作人員並沒有生氣，而是善意提醒注意事項。
除了抱怨之外，這位歸國留學生拒接工作人員的電話，不主動上報身體情況。
報導指出，在採集咽拭子後，該學生還摔門、投訴，甚至打電話辱罵工作人員。
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