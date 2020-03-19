蘋果Apple Store零售店無限期關閉 大中華區除外

隨著新型冠狀病毒在全球肆虐，蘋果官方網站宣布蘋果大中華以外的零售商店Apple Stores將無限期關閉，直至另行通知。蘋果如今將無限期關閉大中華區之外的所有Apple Store零售店，意味抗擊新型冠狀病毒的計畫升級。

香港經濟日報報導，蘋果網站上的橫幅廣告突然出現，可能意味蘋果已經改變部分計畫。蘋果原於上周六（3月14日）宣布，將關閉大陸以外的所有零售商店直至3月27日。蘋果全球總的有500家零售店，一半在美國。

由於大陸逐步遏制病毒傳播，蘋果已重新開放大陸的42家門店。關閉零售店對蘋果來說打擊不小。據悉，蘋果20%至30%的營收來自實體零售店。蘋果公司周三收跌2.5%，報246.67美元。

德銀給予蘋果股票持有評級。德銀表示，蘋果公司的Apple Store可以視作全球冠狀病毒爆發嚴重程度的實時替代指標。報告指，Apple Store零售店關閉，是基於蘋果公司的判斷，各國在應對COVID-19蔓延方面所具備能力的獨特「實時」指標。