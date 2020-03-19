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不取消武漢台人註記 陳宗彥：方便回台集中檢疫

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
內政部次長陳宗彥。記者劉宛琳／攝影
內政部次長陳宗彥。記者劉宛琳／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，政府對滯留武漢台人進行註記管制，除專案包機及經核准者外，不得自行搭載民航機返台。不過，昨天國民黨立委吳斯懷提議取消管制，讓武漢台商自行回國。內政部次長陳宗彥今在立法院受訪表示，武漢還是比較嚴重的疫區，所以目前滯留在武漢的1300多位台灣人還是給予註記，以便日後搭專機回台可集中檢疫。

陳宗彥指出，武漢仍屬封城階段，還是比較嚴重的疫區，因此對於滯留在武漢的台灣人採取註記的方式，確保日後採用專機的方式來入境，可以集中檢疫。

陳宗彥說，在武漢被註記可入境的台灣人有1694人次，經過第二批專機回台後扣掉300多位，目前還是有1300多位在武漢的台灣人仍有註記狀況。至於何時安排第三批武漢包機回台，陳宗彥表示，這還是要視協商狀況而定。

媒體詢問，目前歐洲留學生發生逃難潮，但機票常常是一票難求，有家長呼籲由中央主導國際航空加開班次讓學生回台。對此，陳宗彥表示，歐洲回來人數有趨緩的趨勢，倒是美國回來的國人有在增加的現象。

有鑑於關閉邊境後所採取的相關防疫措施，陳宗彥說，目前我國在機場端的邊境防疫有提升，把有症狀現象的條件放寬，只要回國有症狀者向邊境防疫的同仁表達狀況，就會立即做採檢，希望在機場端就可以把它做好。

專機 機場 新冠肺炎

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