中美媒體戰波及一國兩制 港府陷兩難

中美互逐記者戰升級，北京禁止部分美國記者在華采訪，範圍包括港澳。有關做法涉違「一國兩制」和香港《基本法》，使港府陷入兩難的尷尬局面。有立法會議員批評中央將香港「攬炒」，也有評論分析指事件或影響《香港關系法》，長遠而言對北京沒有好處。

分析：或影響《香港關系法》

香港時事評論員關慶寧對德國之聲分析，這次外交事件中美以牙還牙互相報復，雙方都已失去理智，但認為北京把港澳列入制裁範圍「很失策，做法是否符合《基本法》已值得相榷，更加可能對《香港關系法》有負面影響」。

《香港關系法》（又稱《美國－香港政策法》）1992年在美國國會通過，法案容許美國根據《中英聯合聲明》裡中國讓香港實行「高度自治」的承諾，在金融和文化等領域給予香港有別於中國的待遇，視香港為獨立關稅區。

關慶寧解釋，中國給予香港「高度自治」，是因為香港有利用價值，比如在中美貿易戰，香港作為獨立關稅區可以獨善其身，「可是一旦美國覺得你損害『高度自治』，會影響香港的特殊地位，首先是香港人吃虧，對香港不利，但長遠來說也傷害北京」。

他續指，香港被牽進這次反制風波，香港媒體也有機會成為美國制裁的目標。「外交事件繼續升溫，如果到時候美國不讓中國記者參加或采訪某些場合，香港記者也可能會受殃及，一並不准參加，這是池魚之災。」

港議員：北京要求港府違《基本法》

中國外交部18日凌晨宣布，因應美方打壓中方媒體駐美機構的行為，決定反制要求《紐約時報》丶《華爾街日報》丶《華盛頓郵報》3間美國傳媒機構在10日內交還記者證，今後不得在中國境內包括港澳從事記者工作。

這是北京首次將針對美國記者的禁令涵蓋港澳，從法理依據出發，有關做法違反《基本法》第27條保障的新聞自由，以及第154條港府擁有實行出入境管制的權力，沖擊「一國兩制」下憲制賦予香港的自治權。

消息引起香港輿論強烈反彈，多名民主派立法會議員齊聲反對。資訊科技界議員莫乃光18日在立法會提出緊急質詢，惟遭主席梁君彥以性質不急切為由拒絕。莫質疑港府要如何處理一個來自中央丶但違反《基本法》的要求，如短期內實施相應安排，恐損外國投資者對香港法治和自由的信心。

議員毛孟靜指《基本法》列明出入境事宜是特區政府自行負責，北京的做法如同宣布「一國兩制」已死。公民黨議員楊岳橋指，任何外國人在港工作，只須向入境處拿取工作簽證，不須外交部同意，北京做法明顯超越「一國兩制」底線。民主黨議員涂謹申則表示，香港是國際政經界人士依賴的資訊來源，中央政府的做法影響香港國際金融中心地位，是要將香港「攬炒」，事件亦對國家發展百害而無一利，希望北京三思。

記者協會促港府澄清

以往外媒記者在中國大陸被拒工作簽證，多會轉到香港分局繼續工作，禁令實施後或不能沿用此途徑。香港記者協會發聲明，對消息震驚及極度遺憾，要求港府澄清被逐的駐華記者日後是否仍可獲准來港工作，另該三家美國駐華傳媒機構駐香港的外國記者，又會否被禁止在港從事采訪工作。

香港外國記者會（FCC）也發聲明，對中方有關決定感驚訝，要求港府澄清相關情況，並確保外國記者及申請到港工作的人，在不受中國政府的干預下繼續獲得工作簽證。聲明強調，香港按法律享有新聞自由，根據《基本法》所有在港外國人的工作簽證均由入境處獨立作出，若制度有變將嚴重侵蝕「一國兩制」的原則。

外交部：外部勢力濫用新聞自由干涉中國內政

中國外交部駐香港特派員公會隨後發表聲明，指FCC「就中方針對美方打壓中國媒體駐美機構行為采取反制措施說三道四」，表示強烈不滿和堅決反對。發言人指，有關措施是對美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛，起因和責任不在中方，「FCC應該向美國政府表達不滿，並要求美國政府改弦更張，糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制，而不是顛倒是非，對中方無端批評指摘」。

發言人強調，香港是中國的香港，有關的反制措施，是中央政府依據「一國兩制」和《基本法》享有的外交事權，是合法合理合情，所謂「中國政府干預香港事務」的指責荒唐透頂，FCC應該「認真讀一讀基本法」，全面准確理解和尊重「一國兩制」，而不應是非不分，倒打一耙。中方堅決反對任何外部勢力濫用新聞自由，干涉中國內政丶干預香港事務。

港府陷兩難

目前駐港外國傳媒機構與港府之間的溝通，由政府新聞處屬下的海外公共關系組負責，屬港府行政範圍，中國外交部的措施在港實施將觸發憲制危機。

港府陷入尷尬局面，事件發酵大半天也沒有正式回應外界的質疑。商務及經濟發展局局長邱騰華出席立法會會議後，被追問會否執行北京的指令，邱僅表示沒有相關資料，稱「相信一定會按一國兩制的做法。」

到了晚上，港府發言人表示，外交部的公告，說明措施是針對中國媒體受到美國政府不合理打壓而作出的對等反制措施，並指出中國堅持對外開放的基本國策不會改變，歡迎各國媒體和記者依法依規從事采訪報道工作，並將繼續提供便利和協助。

發言人稱，香港享有新聞自由，特區政府亦一直對各國媒體和記者在港從事采訪工作提供便利，這政策符合《基本法》和「一國兩制」方針。香港一向對專業人士來港就業實施務實開放政策，讓香港所需而又缺乏的特別技能丶知識或經驗的人士來港工作，包括新聞工作。

馬凱事件創先例

事實上，港府在北京壓力下驅逐外媒記者，兩年前已有先例。2018年8月，FCC邀請「港獨」團體民族黨召集人陳浩天出席午餐會演講，外交部施壓要求取消，但FCC堅持活動進行。FCC副主席丶英國《金融時報》亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）在開場白表示，舉辦活動並不意味FCC支持或反對演講嘉賓的觀點，強調「在辯論中傾聽各方意見」是記者的職業責任。

其後，馬凱在沒有任何解釋的情況下被拒工作簽證續期，港府僅給予7天停留許可，違反入境處對英國護照持有者提供免簽證逗留180天政策。馬凱11月再以旅客身分訪港，在機場被盤問數小時後遭拒入境。

英國外交部亞太事務國務大臣田銘祺如，指事件破壞《中英聯合聲明》和《基本法》保障的言論和新聞自由，有違「一國兩制」精神。中國外交部發言人華春瑩反擊，稱港府有權根據「一國兩制」及《基本法》對各國或各地區人士的入境丶逗留及離境實行管制。

港新聞丶經濟自由度落後

1997年主權移交後，香港新聞自由度節節下跌。無國界記者組織去年發表的「世界新聞自由指數」中，香港在全球180個地區中排行73，較前一年下跌3位，比不少非洲第三世界國家還落後。中國則排第177位，處於最差的第五級「狀況惡劣」。

與此同時，香港經濟自由排名經歷25年來首次倒退，日前由《華爾街日報》和美國傳統基金會發布的2020年度「經濟自由度指數」中，香港第一次失落榜首，由新加坡居上。

報告稱持續的政治及社會動蕩，影響外資流入投資；香港經濟全年陷入衰退，傳統上開放丶由市場主導的經濟，已經透過加緊與內地貿易丶旅游及金融連系而改變，認為香港的經濟自由度風險已增加。報告又提到，港府去年提出的逃犯修訂條例草案，嚴重損害了香港司法系統的獨立性。

【 本文章由德國之聲授權提供】