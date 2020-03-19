習近平：境外疫情擴散蔓延對經濟產生不利影響

《新華社》報道，中共中央政治局常務委員會十八日下午召開會議，中共總書記習近平強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢，發生逆轉。

習近平強調，全國疫情防控形勢持續向好，但境外疫情擴散蔓延，對世界經濟產生不利影響，也對中國帶來新挑戰。

會議還指出，要穩妥做好疫情善後工作，防範化解社會矛盾，當前中國經濟下行壓力持續加大，要把疫情造成的損失降到最低限度，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。