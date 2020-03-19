聽新聞
test
0:00 / 0:00
習近平：境外疫情擴散蔓延對經濟產生不利影響
《新華社》報道，中共中央政治局常務委員會十八日下午召開會議，中共總書記習近平強調，要清醒看到國內外疫情形勢的複雜性和嚴峻性，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢，發生逆轉。
習近平強調，全國疫情防控形勢持續向好，但境外疫情擴散蔓延，對世界經濟產生不利影響，也對中國帶來新挑戰。
會議還指出，要穩妥做好疫情善後工作，防範化解社會矛盾，當前中國經濟下行壓力持續加大，要把疫情造成的損失降到最低限度，要做好精準防控，有序恢復生產生活秩序。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言