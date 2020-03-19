新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

香港大學教授袁國勇和助理教授龍振邦撰文，直指新冠病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方；又說使用「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」直接簡單、通俗易明，亦方便溝通。

龍振邦是香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽助理教授，袁國勇是香港大學李嘉誠醫學院霍英東基金（傳染病學）教授 。袁龍二人情同師徒，袁是大陸國家衛生健康委員會高級專家組成員，又是香港抗疫症的專家顧問團成員。

兩人以「大流行緣起武漢，十七年教訓盡忘」為題，在香港明報撰文，指新冠病毒是中國人劣質文化的產物。SARS發生十七年後，野味市場禁而不絕，沒有雷厲風行關閉所有野味市場是大錯，如果要戰勝疫症，必須面對真相，不要再一錯再錯，諉過於人。

兩位醫學專家，文章起手卻以春秋筆法，說己亥冬，疫發武漢。庚子春，湖北大疫，國內疫者八萬餘，死者三千。民不出戶月餘始遏，惟疫未止已外傳。三月，全球大疫，世衛後知，未及宣布大流行。諸國欠措施缺儲備，迅大疫。星、港、澳及中華民國皆免於大疫，惟零星海外輸入之症及小群組不絕，尚未失守。

文章也談及專業，指約百分之七十五新發傳染病源於野生動物，而數隻能感染哺乳類動物的冠狀病毒，其元祖病毒（ancestral virus）則源於蝙蝠或雀鳥。兩者皆能從數千公里外飛抵發現病毒之處，故病毒之命名系統亦會以發現處名之記之。

文章說，以基因排序之法尋源，查得一隻蝙蝠冠狀病毒株（RaTG13）與新型冠狀病毒極為相近，其排序高達百分之九十六近似，故相信此病毒株為新型冠狀病毒之始祖。此病毒株於雲南的中華菊頭蝠（Rhinolophus sinicus）身上分離得之，故相信蝙蝠乃新冠病毒之天然宿主。

文章強調，新冠病毒乃中國人劣質文化之產物，濫捕濫食野生動物、不人道對待動物、不尊重生命，為滿足各種欲望而繼續食野味，中國人陋習劣根才是病毒之源。如此態度，十多年後，SARS 3.0定必出現。