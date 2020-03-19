捲進中美媒體戰…香港記者反彈 港府拒絕回應

大陸外交部決定對美國媒體採取反制措施，其中要求相關美籍記者不得在港澳繼續從事記者工作，在香港引發反彈，香港政府官員拒絕作出回應。

香港外國記者會說，關注大陸外交部宣布針對美國媒體的反制措施，強調香港在自己的制度下，法例確保擁有新聞自由；在基本法下，香港對外國人的工作簽證，包括記者，都是由香港入境處處理，如果制度有改變，代表「一國兩制」嚴重被侵蝕。

外國記者會認為，香港政府必須馬上澄清相關情況，及確保外國記者及申請到香港工作的人士，不受中國大陸政府的干預下，繼續獲得工作簽證。

香港記者協會對事件表示震驚及極度遺憾，要求香港政府澄清，三家機構派駐香港的外國記者，會否被禁止在港採訪，以及被逐的美籍記者日後是否獲准到香港工作。期望北京當局按照「基本法」，恪守「一國兩制」、「港人治港」，以免破壞國際對香港作為全球最自由經濟體的信任。

對大陸外交部反制措施範圍亦適用於港澳地區，香港立法會資訊科技界議員莫乃光認為，此舉不僅觸犯「基本法」列明的新聞自由，亦對香港金融中心地位有沉重影響。

香港立法會議員毛孟靜說，基本法列明香港出入境事宜由香港政府自行處理，北京當局今次做法如同宣布「一國兩制」已死亡。香港自由黨黨魁鍾國斌說，基本法賦予香港享有新聞自由，港府需保障所有來自世界各地的記者在港工作。

香港政務司司長張建宗等官員，紛紛拒絕對事件作出回應。