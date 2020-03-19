聽新聞
test
0:00 / 0:00

捲進中美媒體戰…香港記者反彈 港府拒絕回應

聯合報 / 香港特派員李春／香港報導
大陸要求美籍記者不得在港澳繼續從事記者工作，在港引發反彈，政務司司長張建宗等官員拒絕回應。 （中通社）
大陸要求美籍記者不得在港澳繼續從事記者工作，在港引發反彈，政務司司長張建宗等官員拒絕回應。 （中通社）

大陸外交部決定對美國媒體採取反制措施，其中要求相關美籍記者不得在港澳繼續從事記者工作，在香港引發反彈，香港政府官員拒絕作出回應。

香港外國記者會說，關注大陸外交部宣布針對美國媒體的反制措施，強調香港在自己的制度下，法例確保擁有新聞自由；在基本法下，香港對外國人的工作簽證，包括記者，都是由香港入境處處理，如果制度有改變，代表「一國兩制」嚴重被侵蝕。

外國記者會認為，香港政府必須馬上澄清相關情況，及確保外國記者及申請到香港工作的人士，不受中國大陸政府的干預下，繼續獲得工作簽證。

香港記者協會對事件表示震驚及極度遺憾，要求香港政府澄清，三家機構派駐香港的外國記者，會否被禁止在港採訪，以及被逐的美籍記者日後是否獲准到香港工作。期望北京當局按照「基本法」，恪守「一國兩制」、「港人治港」，以免破壞國際對香港作為全球最自由經濟體的信任。

對大陸外交部反制措施範圍亦適用於港澳地區，香港立法會資訊科技界議員莫乃光認為，此舉不僅觸犯「基本法」列明的新聞自由，亦對香港金融中心地位有沉重影響。

香港立法會議員毛孟靜說，基本法列明香港出入境事宜由香港政府自行處理，北京當局今次做法如同宣布「一國兩制」已死亡。香港自由黨黨魁鍾國斌說，基本法賦予香港享有新聞自由，港府需保障所有來自世界各地的記者在港工作。

香港政務司司長張建宗等官員，紛紛拒絕對事件作出回應。

香港 外交部

延伸閱讀

香港今新增14例確診 初診包含《南華早報》記者

禁美媒駐點香港憂「一國兩制」被蠶食 陸：顛倒是非

北京駐港公署不滿FCC聲明 稱中方反制措施合法

中美「媒體戰」是否憂美反制？陸促美停止對陸媒打壓

相關新聞

新冠病毒源自美國？香港教授：自欺欺人

香港大學教授袁國勇和助理教授龍振邦撰文，直指新冠病毒源自美國之說，毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方；兩人又說使用「武漢冠狀病毒」或「武漢肺炎」直接簡單、通俗易明，亦方便溝通。

陸驅逐5家美媒 美批限縮新聞自由

美中媒體大戰再交鋒，中國大陸外交部十八日宣布「對美國打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施」，要求紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報年底證件到期的美籍記者交還記者證，今後不得在中國地區（含港澳）從事記者工作。美國國務卿龐培歐對此表達遺憾，並呼籲北京重新考慮。

捲進中美媒體戰…香港記者反彈 港府拒絕回應

大陸外交部決定對美國媒體採取反制措施，其中要求相關美籍記者不得在港澳繼續從事記者工作，在香港引發反彈，香港政府官員拒絕作出回應。

習近平：推進企事業復工復產 把損失降到最低

中共中央政治局常務委員會18日召開會議，總書記習近平主持會議並發表講話指出，受國內外多種因素影響，當前大陸經濟放緩壓力持...

避談李文亮 鍾南山：疫情於武漢首發不等於源在武漢

新冠肺炎病毒席捲全球，病毒源頭一直是現時最爭議的議題，更掀起中美外交戰。中共國家衛健委高級別專家組組長鍾南山十八日下午表...

禁美媒駐點香港憂「一國兩制」被蠶食 陸：顛倒是非

大陸外交部今日凌晨宣布新規，禁止美國三大報在大陸與港澳採訪，香港外國記者會表示，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜...

禁3美媒駐點 陸外交部：有意見的去向美政府反應

中美角力延伸到「媒體戰」，大陸外交部取消美媒《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》三家媒體記者在大陸境內工作，對於...

中美「媒體戰」是否憂美反制？陸促美停止對陸媒打壓

中美爆發「媒體戰」，大陸外交部今對三家美國媒體採取限制措施，針對是否會擔心美方新一輪反制，大陸外交部發言人耿爽回應，要求...

習近平維穩玻璃心 紐時批中國網警濫權箝制異議

「吹哨人」李文亮透露新冠肺炎疫情真相，被警方脅迫簽承認散布謠言的訓誡書雖引發公憤，但紐約時報中文網披露，容許網路警察濫權...

中國禁部分美媒入港澳 專家：增一國兩制爭議

中國外交部宣布將驅逐3家美國媒體的部分記者，且不得在港澳繼續從事記者工作，有專家說，一國兩制下，北京外交部是否有權禁止海...

馬紹章：國共須在九二共識基礎上尋求新願景

國民黨內近期掀起檢討兩岸政策聲浪，海基會前副董事長馬紹章認為，歷史真的充滿弔詭與諷刺。曾幾何時，民進黨還在為要不要舉行中...

北京禁3美媒在陸港澳工作 港議員：損害香港新聞自由

中國大陸外交部公布，因應美國打壓中方媒體駐美機構的行為，決定採取多項反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓...

熱門新聞

長期虧損 大陸紫光集團旗下紫光存儲傳解散

怕新冠肺炎感染家人 網狂洗紙鈔還消毒水果

疫情終於趨緩 上海出現報復性消費：狂喝珍奶

大陸取消美媒駐陸 環時：「媒體戰」美方占不了便宜

澳洲回拒隔離還外出跑步 北京女沒戴口罩被發現狂喊「救命」

避談李文亮 鍾南山：疫情於武漢首發不等於源在武漢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。