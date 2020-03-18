習近平：推進企事業復工復產 把損失降到最低

中共中央政治局常務委員會18日召開會議，總書記習近平主持會議並發表講話指出，受國內外多種因素影響，當前大陸經濟放緩壓力持續加大，要推進企事業單位復工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度。

大陸央視報導，會議分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟形勢，研究部署統籌抓好疫情防控和經濟社會發展重點工作。

習近平指出，各級政府要增強緊迫感，加快建立與疫情防控相應的經濟社會運行秩序，積極有序推進企事業單位復工復產，努力把疫情造成的損失降到最低限度。

此外，要以省為單元推動經濟社會秩序恢復，所轄縣區均為低風險的省份，要全面恢復正常生產生活秩序。

他強調，除湖北、北京以外，對於省內仍有中風險縣區的省份，要做好精准防控，有序恢復生產生活秩序低風險地區之間的人員和貨物流動，必要的健康證明要做到全大陸互認，不得再設置障礙，不對人員採取隔離措施。

習近平還提到，要提高復工復產效率，解決企業用工、資金、原材料供應等需求，有針對性地打通「堵點」、補上「中斷點」，做好法律服務等工作，及時化解合約履約、企業債務、勞資關係等糾紛。