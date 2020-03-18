禁美媒駐點香港憂「一國兩制」被蠶食 陸：顛倒是非

大陸外交部今日凌晨宣布新規，禁止美國三大報在大陸與港澳採訪，香港外國記者會表示，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜，都是由香港入境處決定，如果有變就反映「一國兩制」被蠶食。大陸外交部駐港公署發言人則對此指出，「相關發言是顛倒是非」，對陸方無端批評指責。

香港外國記者會今日發表聲明，盼港府盡快釐清事件，確保外國記者能繼續在港工作。大陸外交部駐港公署發言人發表聲明反駁，指出大陸外交部宣布有關美籍記者今後不得在大陸，與港澳地區繼續從事記者工作，是對美方無理打壓大陸媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，是正當合理防衛，起因和責任不在陸方。

該發言人更稱，香港外國記者會應該向美國政府表達不滿，並要求美國政府糾正錯誤，停止對大陸媒體的政治打壓和無理限制，而不是顛倒是非，對陸方無端批評指責。

發言人強調，香港是中國的香港，陸方針對美方打壓大陸媒體駐美機構行為採取反制措施，是北京依據「一國兩制」和基本法享有的外交事權，合法合理合情。

該發言人指出，所謂「中國政府干預香港事務」的指責荒唐透頂。香港外國記者會應該認真讀「基本法」，全面準確理解和尊重「一國兩制」，而不應是非不分，倒打一耙。陸方堅決反對任何外部勢力濫用新聞自由，干涉中國內政、干預香港事務。