快訊

英「佛系防疫」思維：延緩醫療崩潰、降低經濟衝擊

獨／兒美返台發燒住院 台中都發局長主動自主管理14天

禁美媒駐點香港憂「一國兩制」被蠶食 陸：顛倒是非

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部駐香港特區特派員公署特派員謝鋒。（ 香港中通社）
大陸外交部駐香港特區特派員公署特派員謝鋒。（ 香港中通社）

大陸外交部今日凌晨宣布新規，禁止美國三大報在大陸與港澳採訪，香港外國記者會表示，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜，都是由香港入境處決定，如果有變就反映「一國兩制」被蠶食。大陸外交部駐港公署發言人則對此指出，「相關發言是顛倒是非」，對陸方無端批評指責。

香港外國記者會今日發表聲明，盼港府盡快釐清事件，確保外國記者能繼續在港工作。大陸外交部駐港公署發言人發表聲明反駁，指出大陸外交部宣布有關美籍記者今後不得在大陸，與港澳地區繼續從事記者工作，是對美方無理打壓大陸媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，是正當合理防衛，起因和責任不在陸方。

該發言人更稱，香港外國記者會應該向美國政府表達不滿，並要求美國政府糾正錯誤，停止對大陸媒體的政治打壓和無理限制，而不是顛倒是非，對陸方無端批評指責。

發言人強調，香港是中國的香港，陸方針對美方打壓大陸媒體駐美機構行為採取反制措施，是北京依據「一國兩制」和基本法享有的外交事權，合法合理合情。

該發言人指出，所謂「中國政府干預香港事務」的指責荒唐透頂。香港外國記者會應該認真讀「基本法」，全面準確理解和尊重「一國兩制」，而不應是非不分，倒打一耙。陸方堅決反對任何外部勢力濫用新聞自由，干涉中國內政、干預香港事務。

香港 外交部

延伸閱讀

北京駐港公署不滿FCC聲明 稱中方反制措施合法

禁3美媒駐點 陸外交部：有意見的去向美政府反應

國民黨改革諮詢會議：九二共識一國兩制已成票房毒藥

中國武警介入反送中運動 外媒稱並非空穴來風

相關新聞

中美「媒體戰」是否憂美反制？陸促美停止對陸媒打壓

中美爆發「媒體戰」，大陸外交部今對三家美國媒體採取限制措施，針對是否會擔心美方新一輪反制，大陸外交部發言人耿爽回應，要求...

禁3美媒駐點 陸外交部：有意見的去向美政府反應

中美角力延伸到「媒體戰」，大陸外交部取消美媒《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》三家媒體記者在大陸境內工作，對於...

避談李文亮 鍾南山：疫情於武漢首發不等於源在武漢

新冠肺炎病毒席捲全球，病毒源頭一直是現時最爭議的議題，更掀起中美外交戰。中共國家衛健委高級別專家組組長鍾南山十八日下午表...

禁美媒駐點香港憂「一國兩制」被蠶食 陸：顛倒是非

大陸外交部今日凌晨宣布新規，禁止美國三大報在大陸與港澳採訪，香港外國記者會表示，任何有關持工作簽證外國公民在港工作的事宜...

習近平維穩玻璃心 紐時批中國網警濫權箝制異議

「吹哨人」李文亮透露新冠肺炎疫情真相，被警方脅迫簽承認散布謠言的訓誡書雖引發公憤，但紐約時報中文網披露，容許網路警察濫權...

中國禁部分美媒入港澳 專家：增一國兩制爭議

中國外交部宣布將驅逐3家美國媒體的部分記者，且不得在港澳繼續從事記者工作，有專家說，一國兩制下，北京外交部是否有權禁止海...

馬紹章：國共須在九二共識基礎上尋求新願景

國民黨內近期掀起檢討兩岸政策聲浪，海基會前副董事長馬紹章認為，歷史真的充滿弔詭與諷刺。曾幾何時，民進黨還在為要不要舉行中...

北京禁3美媒在陸港澳工作 港議員：損害香港新聞自由

中國大陸外交部公布，因應美國打壓中方媒體駐美機構的行為，決定採取多項反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓...

憂肺炎疫情 李凈瑜：盼聽到李明哲一句「我還活著」

新冠肺炎疫情持續延燒，李明哲妻子李凈瑜今舉行記者會表示，希望中國政府能在疫情蔓延期間，開放親情電話，向家人報平安。李凈瑜...

大陸取消美媒駐陸 環時：「媒體戰」美方占不了便宜

中共外交部今日祭出新規，取消美媒《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》三家媒體記者在大陸境內工作。環球時報今日也發...

北京驅逐美國三報社記者 「強化新聞自由敵人形象」

中國外交部周三(3月18日)凌晨無預警發布公告，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》與《美國之音》等五間美國媒體的駐華分社，向中國政府申報在中國境內的所有工作人員、財務、經營及所擁有的不動產訊息。

大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

中共外交部18日零時許宣布，對美國打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》...

熱門新聞

大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

大陸網路出現大量嘲笑他國防疫貼文 官媒看不下去：注意吃相

長期虧損 大陸紫光集團旗下紫光存儲傳解散

怕新冠肺炎感染家人 網狂洗紙鈔還消毒水果

新聞眼／陸配一刀切簡單 承擔卻太難

大陸取消美媒駐陸 環時：「媒體戰」美方占不了便宜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。