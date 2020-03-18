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中美「媒體戰」是否憂美反制？陸促美停止對陸媒打壓

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人耿爽。圖／取自大陸外交部網站

中美爆發「媒體戰」，大陸外交部今對三家美國媒體採取限制措施，針對是否會擔心美方新一輪反制，大陸外交部發言人耿爽回應，要求美國改弦更張、糾正錯誤，停止對陸媒的政治打壓和無理的限制。

大陸外交部今舉行例行記者會，會上耿爽做出如上表示。他指出，如果美方一意孤行，錯上加錯，陸方必將被迫採取進一步的反制措施。

耿爽強調，美方曾經說過，所有的選項都在桌面上，「今天我也可以告訴美方，所有的選項也都在中方的桌面上」。

大陸外交部在今日零時許宣布，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者，即日起4天內向大陸外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在大陸，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

外交部 華盛頓郵報 紐約時報

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