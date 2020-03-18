馬紹章：國共須在九二共識基礎上尋求新願景

國民黨內近期掀起檢討兩岸政策聲浪，海基會前副董事長馬紹章認為，歷史真的充滿弔詭與諷刺。曾幾何時，民進黨還在為要不要舉行中國政策大辯論爭論不休，怎如今，民進黨砲口一致反中，國民黨卻在為兩岸政策何去何從不知所以，九二共識更成了待宰羔羊。

馬紹章在遠見華人精英論壇撰文指出，大選慘敗之後，國民黨內部有不少檢討兩岸政策的聲音，並劍指九二共識。但他認為，國民黨如果以為不談九二共識，或改弦更張，或抛棄，即可改變命運，那真是大錯特錯了。看錯病因，又開錯藥方，只能加速國民黨的消失而已！

馬紹章說，九二共識是國共兩黨在2005年再度確認的共識，且都列入兩黨的正式文件之中。國民黨向來主張九二共識是歷史事實，既是歷史事實，又如何改弦更張，又如何檢討？更重要的是，這是國共兩黨形諸文字的共識，國民黨單方改弦更張，等於片面毀約，那未來與大陸協商交流的基礎何在？

他認為，如果國民黨離開了九二共識，無異於民進黨化，國共兩黨之間的溝通基礎也隨之土崩瓦解。

不過，馬紹章也指，九二共識畢竟是28年前達成的共識，這28年來，不僅兩岸關係跌宕起伏，台灣政治生態也發生了天翻地覆的變化，尤其是藍綠政治版圖的此消彼長。「中華民國台灣化」已經是一個難以逆轉的趨勢；中華民國這四個字已不再是民進黨的罩門；中華民國台灣化是國民黨與中共都必須面對的政治現實。

他表示，中華民國台灣化是難以逆轉的趨勢，如果國民黨只知堅守九二共識，未來前途恐怕更黯淡；如果共產黨也還是一再唱新華社時評老調，那和平統一也是妄想。中共認為，將敗選歸咎於九二共識，是完全脫離事實的誤判，也是對台灣民意的誤讀，但如果中共認為國民黨堅守九二共識可以遏止台獨勢力的成長，同樣也是對台灣民意的嚴重誤判。

馬紹章認為，國共兩黨都必須在九二共識的基礎上再尋求建立新的願景。國民黨現在需要的不是改變九二共識，而是如何與中共在九二共識的基礎上建立新的願景，這個願景必須回應台灣的政治現實，同時也應更為具體可操作。

他認為新願景至少必須包括兩項：一，兩岸不必是國與國關係，卻應該以分治政府的概念面對彼此，換言之，兩岸應該將海基與海協的白手套功能收到歷史中，改由政府對政府直接協商。二，台灣雖無法以國家名義參與國際組織，但大陸應承諾設法讓台灣以政治實體至少能成為主要國際組織的會員或觀察員，同時大陸也不再挖台灣邦交國，兩岸外交實質休兵，同時在國際議題上，如氣候變遷等，亦可彼此協商共同立場。

馬紹章說，以上兩項是台灣民眾最關切的議題，國共兩黨應該有所回應，同時也藉此一回應迫使民進黨調整其兩岸政策。