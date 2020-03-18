北京禁3美媒在陸港澳工作 港議員：損害香港新聞自由

中國大陸外交部公布，因應美國打壓中方媒體駐美機構的行為，決定採取多項反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》的美籍記者，交還記者證，不得在中國大陸，包括香港從事記者工作。對此，香港資訊科技界立法會議員莫乃光認為是違反基本法，損害新聞自由，干預香港事務，令國際社會感到香港在一國兩制下，應享有的高度自治快速流失。

據星島網報導，莫乃光指出，早前美國制訂香港政策法，加上香港25年來首度失去最自由經濟體頭銜，在多重打擊下， 批評北京此時推出影響香港的反制措施，是置香港經濟命脈於不顧。