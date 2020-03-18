快訊

3月5日至14日曾遊歐全數居家檢疫 發給防疫補償

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

國防部：中共遭逢嚴重疫情 對我武嚇未曾稍停

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部表示，中共雖遭逢嚴重疫情，但仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。圖/國防部
國防部表示，中共雖遭逢嚴重疫情，但仍未停止對我藉遠海長航、軍機踰越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。圖/國防部

國防部表示，中共雖遭逢嚴重新冠肺炎疫情，但仍未停止藉由遠海長航、軍機逾越中線等舉措，對台灣進行針對性軍事施壓，而且持續軍備擴張，加速新式武器研發及加大實戰化訓練，共軍戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。

國防部長嚴德發明天（19日）將率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容送至立院。對於中共「建政」70周年閱兵資訊，國防部報告以「僭政」名之，意指共黨政權不合法的統治。

國防部表示，現階段中共依國防和軍隊現代化建設目標，自軍改後持續驗證各戰區聯指聯訓成效，除從事年度例行訓練，完成殲20、「山東號」航艦等新型武器裝備研製及撥交外，並藉「僭政」70周年閱兵展現高強度新型戰力與軍事現代化建設成果；對台軍事整備方面，除在東南沿海實施針對性軍演，強化聯合登陸作戰能力，並藉航母航經台海及機、艦 台海戰鬥巡邏等活動，加大對我軍事恫嚇力度。

國防部表示，中共雖遭逢嚴重疫情，但仍未停止對我藉遠海長航、軍機逾越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。

國防部 台海 中共

延伸閱讀

國防部：啟動M1A2T戰車掩體、訓場配套設施整建

國防部：1年期軍官班隊將取消 軍校錄取標準將提升

國防部：官兵軍常服、軍便服將改為套量 務求剪裁合身

國防部設黑鷹失事紀念碑

相關新聞

憂肺炎疫情 李凈瑜：盼聽到李明哲一句「我還活著」

新冠肺炎疫情持續延燒，李明哲妻子李凈瑜今舉行記者會表示，希望中國政府能在疫情蔓延期間，開放親情電話，向家人報平安。李凈瑜...

大陸取消美媒駐陸 環時：「媒體戰」美方占不了便宜

中共外交部今日祭出新規，取消美媒《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》三家媒體記者在大陸境內工作。環球時報今日也發...

北京驅逐美國三報社記者 「強化新聞自由敵人形象」

中國外交部周三(3月18日)凌晨無預警發布公告，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》與《美國之音》等五間美國媒體的駐華分社，向中國政府申報在中國境內的所有工作人員、財務、經營及所擁有的不動產訊息。

為繼承問題入陸籍卻回不來 「小明家庭」喊：台灣不要我們了

政府在防疫政策制定過程中，陸委會曾替陸配「大陸籍子女」（小明條款）請命，希望讓孩子回台灣，但遭指揮中心否決。受政策影響的...

在日陸配持團聚證 奔喪遭拒

為防新冠肺炎疫情擴大，政府二月七日宣布，持有居留證的陸配才能入境，只有團聚證的陸配無法返台，這項規定使陳小姐的陸配先生滯...

北京禁3美媒在陸港澳工作 港議員：損害香港新聞自由

中國大陸外交部公布，因應美國打壓中方媒體駐美機構的行為，決定採取多項反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓...

國防部：中共遭逢嚴重疫情 對我武嚇未曾稍停

國防部表示，中共雖遭逢嚴重新冠肺炎疫情，但仍未停止藉由遠海長航、軍機逾越中線等舉措，對台灣進行針對性軍事施壓，而且持續軍...

大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

中共外交部18日零時許宣布，對美國打壓中國媒體駐美機構行為採取反制措施，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》...

新聞眼／陸配一刀切簡單 承擔卻太難

政府以防疫優先為由，對陸配及其子女制定禁止入境的「一刀切」政策，然而，個案實際面臨的情況複雜，有很多現實困難，並非不認同...

路透報導 兩會最快4月底舉行

路透報導，因疫情衝擊而延後的大陸「兩會」（全國人大、全國政協會議）將在4月底5月初召開，中共高層認為新冠肺炎疫情趨緩，「事態已經回歸正軌」。

大陸網路出現大量嘲笑他國防疫貼文 官媒看不下去：注意吃相

新冠肺炎疫情在國外擴散後，中國網路大量出現嘲笑外國人防疫不足的貼文，不但引起非議，連官媒也看不下去。中國青年報近日發表文...

川普稱「中國病毒」 中共外交部：堅決反對汙名化

針對美國總統川普在推特上將新冠病毒稱為「中國病毒」，中共外交部發言人耿爽17日說，美國一些政客把新冠病毒和中國相聯繫，這...

熱門新聞

大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

大陸網路出現大量嘲笑他國防疫貼文 官媒看不下去：注意吃相

25年首次 香港痛失全球最自由經濟體寶座

「3天沒喝水」女留學生被隔離提人權 堅持要喝這個

川普稱「中國病毒」 中共外交部：堅決反對汙名化

對內維穩、對外洗白…「疫」身麻煩後 北京華麗大轉身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。