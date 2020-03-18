國防部：中共遭逢嚴重疫情 對我武嚇未曾稍停
國防部表示，中共雖遭逢嚴重新冠肺炎疫情，但仍未停止藉由遠海長航、軍機逾越中線等舉措，對台灣進行針對性軍事施壓，而且持續軍備擴張，加速新式武器研發及加大實戰化訓練，共軍戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。
國防部長嚴德發明天（19日）將率官員列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面內容送至立院。對於中共「建政」70周年閱兵資訊，國防部報告以「僭政」名之，意指共黨政權不合法的統治。
國防部表示，現階段中共依國防和軍隊現代化建設目標，自軍改後持續驗證各戰區聯指聯訓成效，除從事年度例行訓練，完成殲20、「山東號」航艦等新型武器裝備研製及撥交外，並藉「僭政」70周年閱兵展現高強度新型戰力與軍事現代化建設成果；對台軍事整備方面，除在東南沿海實施針對性軍演，強化聯合登陸作戰能力，並藉航母航經台海及機、艦 台海戰鬥巡邏等活動，加大對我軍事恫嚇力度。
國防部表示，中共雖遭逢嚴重疫情，但仍未停止對我藉遠海長航、軍機逾越中線進行針對性軍事施壓，並持續軍備擴張，加速新式武器研發及加大實戰化訓練，其戰力增長已對台海安全形成嚴重威脅。
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